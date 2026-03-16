Brutalno pretučeni muškarci iz Zemun polja: Odbijaju da otkriju napadače

Muškarci I.V. (42) i A.B. (42) iz Zemun polja brutalno su pretučeni tokom ulične tuče u ovom naselju, primljeni su u subotu u Urgentni centar sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život.

Kod obojice muškaraca su konstatovane teške povrede vitalnih organa i njihovo stanje se smatra kritičnim.

Iako su žrtve nasilja, dvojica povrijeđenih muškaraca za sada ne iznose detalje prebijanja.

Prema saznanjima, oni su tokom inicijalnog razgovora sa policijom odbili da otkriju tačnu lokaciju na kojoj je došlo do sukoba, kao i da identifikuju osobe koje su im nanijele povrede.

O ovom incidentu odmah je obaviješteno nadležno javno tužilaštvo.

Policija trenutno preduzima sve neophodne mjere na terenu kako bi se rekonstruisao događaj.

"Patrolne jedinice obilaze potencijalne lokacije u Zemun polju u potrazi za tragovima krvi ili materijalnim dokazima. Uzimaju se snimci sa sigurnosnih kamera sa privatnih objekata i uličnih raskrsnica. Ispituju se potencijalni svjedoci i lica iz okruženja povrijeđenih kako bi se utvrdio motiv sukoba. Istraga je u toku, a fokus je na identifikaciji napadača uprkos nedostatku informacija od strane oštećenih", kaže izvor blizak istrazi, prenosi Informer.