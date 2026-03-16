Iran objavio uslov za kraj rata

ATV

16.03.2026

14:06

Foto: Tanjug/AP/Jeff Moore

Iran nije tražio prekid vatre, rekao je ministar spoljnih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi), i želi da svaki eventualni kraj rata sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama bude konačan, objavila je poluzvanična novinska agencija Students News Network.

Iranski šef diplomatije tako je poručio da je glavni uslov Teherana za mir da to bude trajno rješenje, bez mogućnosti novih sukoba ili nastavka rata.

Aragči je dodao da je Ormuski moreuz zatvoren "samo za neprijatelje i one koji podržavaju njihovu agresiju".

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana rekao je da brodovi država koje ne učestvuju u ratu mogu prolaziti moreuzom, ali u koordinaciji i uz odobrenje iranskih snaga.

Petina svjetske nafte prolazi kroz moreuz

Oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog gasa obično prolazi kroz Ormuski moreuz, koji je praktično zatvoren već sedmicama, otkako je 28. februara počeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp u subotu je pozvao Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju, Veliku Britaniju i druge države pogođene ograničenjem isporuke nafte kroz Ormuski moreuz da se uključe u napore za ponovno otvaranje plovnih ruta.

Plan za međunarodnu koaliciju

Francuska pokušava da okupi međunarodnu koaliciju koja bi osigurala moreuz nakon stabilizacije bezbjednosne situacije.

Velika Britanija, zajedno sa saveznicima, razmatra više opcija kako bi se garantovala bezbjednost brodskog saobraćaja kroz ovu ključnu energetsku rutu, rekli su zvaničnici.

Diplomate navode da je još prerano procijeniti da li bi Evropska unija kao blok mogla imati značajniju ulogu u takvoj inicijativi.

Japan i Australija su u poned‌jeljak saopštili da neće učestvovati u eventualnoj misiji u Ormuskom moreuzu, prenosi Indeks.

Sud u Moskvi izrekao kaznu od 35 miliona rubalja društvenoj mreži Telegram

Petak 13. im donio sreću: Evo ko je osvojio tri miliona evra na lutriji

Fico: Zelenski nikada neće obnoviti protok nafte kroz kroz ''Družbu''

Sijarto: ''Družba'' ispravna, blokada čisto politička

