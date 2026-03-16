Fico: Zelenski nikada neće obnoviti protok nafte kroz kroz ''Družbu''

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nikada neće obnoviti protok nafte kroz naftovod "Družba", koji služi kao ključna arterija za isporuku ruske nafte Slovačkoj i Mađarskoj, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

On je kritikovao EU zbog pasivnosti u vezi sa vršenjem pritiska na Kijev da obnovi isporuke nafte, uprkos tome što je imala dovoljno prilika da to učini.

"Ukrajina je zatvorila ključni cjevovod krajem januara, uz opravdanje da je zaustavljanje nastalo zbog oštećenja usljed napada ruskog drona. Moskva je, međutim, negirala da je gađala naftovod, a Bratislava i Budimpešta su takođe odbacile navode Kijeva i uvidjele da je to bio dio ukrajinske ucjene", rekao je Fico.

On je naveo da je razgovarao sa Zelenskim o situaciji, i da je razgovor bio "veoma čudan".

"On želi da nas kazni. Zato što imate mirne stavove, drugačije mišljenje od njih, ne podržavate ratne pozajmnice i niste za rat - nećete imati gas i naftu", rekao je slovački premijer.

On je prozvao EU zbog nezainteresovanosti da pošalje misiju za utvrđivanje činjenica na lice mjesta.

"Mora se postaviti legitimno pitanje čiji su interesi važniji za EU - Ukrajine ili članica Unije", upitao je Fico.

On je podsjetio da Brisel ima ogromnu finansijsku moć nad Zelenskim, ali namjerno se uzdržava od njenog korišćenja, dok finansiranje koristi kao sredstvo ucjene samo prema svojim članicama.

"Dragi Vladimire, da li želiš evropski novac? Bojim se da nijedan od ključnih igrača u EU nikada neće reći ovu rečenicu predsjedniku Zelenskom. Ovo prijeteće retoričko pitanje se koristi samo prema članicama EU koje sebi dozvoljavaju da imaju suverene stavove", dodao je Fico.