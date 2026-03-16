Naoružani specijalci stigli u zgradu vlade: Isplivali prvi snimci

Autor:ATV
16.03.2026
11:51
Komentari:0
Prava drama odvija se u Antaliji u Turskoj, nakon što su odjeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.
Mediji prenose da je jedna osoba ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično prije nego što se zaključala u jednu od prostorija.
Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako naoružani specijalci ulaze u zgradu, dok ljudi koji su odmah evakuisani čekaju ispred.
— Sarıyer Söz (@sariyersoz) March 16, 2026
Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mjesta.
U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih, prenosi Telegraf.
