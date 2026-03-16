Naoružani specijalci stigli u zgradu vlade: Isplivali prvi snimci

Prava drama odvija se u Antaliji u Turskoj, nakon što su od‌jeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.

Mediji prenose da je jedna osoba ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično prije nego što se zaključala u jednu od prostorija.

Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako naoružani specijalci ulaze u zgradu, dok ljudi koji su odmah evakuisani čekaju ispred.

Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mjesta.

U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih, prenosi Telegraf.