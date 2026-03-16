Prijavljen zbog porodičnog nasilja pa pijan i drogiran povrijedio policajca

Stevan Lulić

16.03.2026

11:49

G.M. iz Gradiške uhapšen je u subotu, 14. marta, zbog sumnje da je počinio krivična djela "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ i "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje“.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da je prilikom intervencije jedan policajac zadobio povrede.

Hronika

Žena pronašla tijela sina i muža, u toku uviđaj!

"Prilikom postupanja po prijavi nasilja u porodici lice G.M. je pružalo aktivan otpor i sprečavalo policijske službenike u obavljanju službenih radnji, kojom prilikom ih je fizički napalo, te je jedan policijski službenik zadobio tjelesne povrede", kažu u policiji.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Republika Srpska

Razmatra se Minićeva ostavka: Poznato kada se održava sjednica NSRS

Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod G.M. utvrđeno je prisustvo od 1,26 g/kg alkohola u organizmu, a ispitivanjem na prisustvo opojnih droga utvrđeno je prisustvo opojne droge "thc" u organizmu.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Više iz rubrike

Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

Hronika

Žena pronašla tijela sina i muža, u toku uviđaj!

3 h

0
Туча у Челинцу: Један мушкарац завршио на УКЦ-у, други у лисицама

Hronika

Tuča u Čelincu: Jedan muškarac završio na UKC-u, drugi u lisicama

3 h

0
Бањалучанин претукао човјека на улици, Которварошанин жену у кафићу

Hronika

Banjalučanin pretukao čovjeka na ulici, Kotorvarošanin ženu u kafiću

3 h

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Sin ubio oca u Bijeljini pa izvršio samoubistvo?

4 h

0

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

