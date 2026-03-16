Prijavljen zbog porodičnog nasilja pa pijan i drogiran povrijedio policajca

Autor:Stevan Lulić
16.03.2026
11:49
Komentari:0
G.M. iz Gradiške uhapšen je u subotu, 14. marta, zbog sumnje da je počinio krivična djela "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ i "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje“.
Iz Policijske uprave Banjaluka navode da je prilikom intervencije jedan policajac zadobio povrede.
"Prilikom postupanja po prijavi nasilja u porodici lice G.M. je pružalo aktivan otpor i sprečavalo policijske službenike u obavljanju službenih radnji, kojom prilikom ih je fizički napalo, te je jedan policijski službenik zadobio tjelesne povrede", kažu u policiji.
Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod G.M. utvrđeno je prisustvo od 1,26 g/kg alkohola u organizmu, a ispitivanjem na prisustvo opojnih droga utvrđeno je prisustvo opojne droge "thc" u organizmu.
O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
