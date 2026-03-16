Žena pronašla tijela sina i muža, u toku uviđaj!

Autor:

Ognjen Matavulj

16.03.2026

11:36

Komentari:

0
Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

Tijela oca i sina pronađena su jutros u porodičnoj kući u Bijeljini i prema nezvaničnim informacijama radi se o ubistvu i samoubistvu.

Kako je potvrđeno za ATV tijela je zateka majka, odnosno supruga preminulih muškaraca.

”Na oba tijela su vidljive povrede od vatrenog oružja i preliminarne informacije ukazuju da je sin pucao u oca, a potom izvršio samoubistvo. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije”, kaže izvor ATV-a.

Portparol PU Bijeljina Tanja Kovačević potvrdila je da su u porodičnoj kući u Bijeljini pronađena tijela dvojice muškaraca, te da je u toku uviđaj.

Na licu mjesta se nalaze policija, ljekar mrtvozornik, kao i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Ubistvo i samoubistvo Bijeljina

Više iz rubrike

Туча у Челинцу: Један мушкарац завршио на УКЦ-у, други у лисицама

Hronika

Tuča u Čelincu: Jedan muškarac završio na UKC-u, drugi u lisicama

3 h

0
Бањалучанин претукао човјека на улици, Которварошанин жену у кафићу

Hronika

Banjalučanin pretukao čovjeka na ulici, Kotorvarošanin ženu u kafiću

3 h

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Sin ubio oca u Bijeljini pa izvršio samoubistvo?

4 h

0
Више ухапшених у Требињу: Превозили мигранте, покушали подмитити полицију

Hronika

Više uhapšenih u Trebinju: Prevozili migrante, pokušali podmititi policiju

4 h

0

15

23

Karan: Minić će ponovo biti premijer

15

19

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

15

18

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

15

17

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

