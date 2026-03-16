Sin ubio oca u Bijeljini pa izvršio samoubistvo?

U Bijeljini, u Ulici Srpske dobrovoljačke garde, jutros se dogodila teška porodična tragedija u kojoj su smrtno stradala dva lica.

Prema nezvaničnim informacijama portala "Info Bijeljina" sin inicijala M.D. usmrtio je oca, takođe inicijala M.D., iz automatske puške, nakon čega je izvršio samoubistvo. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon završetka istrage.

