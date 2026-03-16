Zabrana istekla, teror se nastavio: Mladić progonio bivšu djevojku

Mladić M.M. (25) osumnjičen je da je proganjao bivšu partnerku (21) u Zemunu i na Paliluli, i to nakon isteka izrečenih mjera zbog nasilja u porodici.

"Nakon realizacije raspisane potrage, u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je uhapšeni M.M. (25) prema kome je po nalogu javnog tužioca rješenjem PS Zemun određeno zadržavanje zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo Proganjanje iz člana 138a Krivičnog zakonika na štetu svoje bivše emotivne partnerke U.M. (21)", saopštilo je ovo tužilaštvo.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u periodu od 13.01.2026. godine do 21.02.2026. godine na teritoriji GO Zemun i GO Palilula, nakon isteka hitnih mjera koje su mu izrečene prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, pokušao da stupi u kontakt sa oštećenom na taj način što ju je protivno njenoj volji putem sredstava komunikacije i pozivao na telefon nju i njenu majku, te dolazio na mjesta na kojima se ona nalazila u cilju fizičkog približavanja.

"Iznoseći svoju odbranu okrivljeni je djelimično priznao izvršenje krivičnog djela, nakon čega je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo prijedlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i na dva svjedoka, kao i da će, zbog prethodne krivične osuđivanosti i protivpravnog ponašanja, ponoviti krivično djelo", saopšteno je iz Trećeg OJT, prenosi Informer.