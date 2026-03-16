U sudaru povrijeđeno dvoje djece

Dvoje djece lakše je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ulici Save Kovačevića u Novom Pazaru, kada su se sudarila dva putnička vozila marke “audi“ i “opel“.

U jednom od automobila nalazio se muškarac sa suprugom i dvoje djece, dok je drugim vozilom upravljao mladić.

Povrijeđenu djecu pregledala je ekipa Hitne pomoći na licu mjesta, nakon čega su prevezena na dalje zbrinjavanje, prenosi Kurir.