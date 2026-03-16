Ovi horoskopski znakovi će se zaljubiti do kraja marta

Hoće li vam srce do kraja mjeseca brže zakucati zbog nekoga novog?

Prema astrološkim prognozama, posljednji dani marta donose snažnu romantičnu energiju koja bi nekim znakovima mogla potpuno promijeniti ljubavni život.

Planete su posebno naklonjene susretima, flertu i neočekivanim emocijama, a nekoliko horoskopskih znakova ima znatno veće šanse da se zaljubi nego ostali.

Zvijezde, čini se, ovoga puta imaju jasne favorite.

1. Rak - Poznanstvo će prerasti u nešto ozbiljnije

Rak bi mogao doživjeti jedno od onih poznanstava koja počnu sasvim slučajno, a vrlo brzo prerastu u nešto ozbiljnije.

Emocionalni i intuitivni Rakovi osjetiće snažnu povezanost sa osobom koju upoznaju u narednim sedmicama.

Ono što u početku može izgledati kao bezazlen razgovor ili spontani susret lako bi se moglo pretvoriti u početak lijepe ljubavne priče.

2. Vaga - Romantika u prvom planu

I za Vage dolazi period u kojem će romantika biti u prvom planu.

Ovaj znak ionako prirodno gravitira ljubavi i partnerstvu, a krajem mjeseca mogli bi upoznati osobu koja će ih potpuno očarati.

Posebno su naglašene prilike za nova poznanstva kroz društvene događaje, izlaske ili čak preko prijatelja.

3. Strijelac - Spontanost ih uvodi u novu romansu

Strijelčevi, koji često d‌jeluju kao da im sloboda znači više od svega, mogli bi se iznenaditi svojim osjećajima.

Susret sa osobom koja dijeli njihove interese i pogled na život mogao bi u njima probuditi emocije koje nisu očekivali.

Upravo spontanost, koja je Strijelčevima inače zaštitni znak, ovaj put mogla bi ih dovesti pravo u novu romansu.

4. Ribe - Odmah će osjetiti povezanost

Ni Ribe nisu imune na ljubavne preokrete.

Njihova romantična priroda posebno će doći do izražaja u danima koji slijede, a moguć je susret sa osobom koja će ih inspirisati i emotivno dirnuti.

Za Ribe će to biti ona vrsta povezanosti koja se osjeti gotovo odmah, prenosi Indeks.