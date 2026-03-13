Zamke koje uništavaju vezu: Ključ je u balansu

13.03.2026

18:52

Замке које уништавају везу: Кључ је у балансу
Veza može brzo izgubiti ravnotežu ako jedan ili oba partnera ne ulažu dovoljno truda. Posebno je izraženo kod mladih parova i roditelja male djece, ali može pogoditi svakoga. Ključ je u balansiranju vremena između zajedničkog života i drugih obaveza.

Kompatibilnost i vrijednosti

Iako suprotne ličnosti privlače, dugoročno je važna sličnost u vrijednostima i životnim stavovima. Velike razlike otežavaju kompromis i stvaraju napetost.

Полиција Србија

Hronika

Pronađeno 560 pari obuće falsifikovanih robnih marki

Emocionalna podrška

Uspješna veza zahtijeva uzajamnu podršku i razumijevanje. Nedostatak bliskosti vodi do distance i nezadovoljstva, što povećava rizik od prekida.

Povjerenje i prevare

Temelj svake veze je povjerenje. Bez njega intimnost i emocionalna povezanost teško opstaju. Prevare, laži i nedosljednosti ozbiljno ugrožavaju odnos, a oporavak zahtijeva mnogo vremena i truda.

донциц

Košarka

Koliko para traži bivša vjerenica Luke Dončića?

Komunikacija

Loša komunikacija vodi do udaljavanja. Parovi koji ne razgovaraju otvoreno često postaju više cimeri nego partneri, što stvara osjećaj usamljenosti i frustracije.

Pročitajte više

Радиша Трајковић Ђани

Scena

Đani hitno operisan

2 h

0
Јоџир и Ирена Радуловић

Scena

Jodžirova žena Irena Radulović progovorila o eksplicitnoj fotografiji

2 h

0
Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

BiH

Cvijanović: Lagumdžija manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure

2 h

0
У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

Region

U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj zabranjeni mobilni telefoni

3 h

0

Više iz rubrike

Не занемарујте их: Ових шест навика могу озбиљно да наруше брак

Ljubav i seks

Ne zanemarujte ih: Ovih šest navika mogu ozbiljno da naruše brak

2 d

0
Par, ljubav

Ljubav i seks

Da li postoji ljubav na prvi pogled?

3 d

0
Осам знакова да је жена добра у кревету

Ljubav i seks

Osam znakova da je žena dobra u krevetu

3 d

0
Љубав. вјенчање

Ljubav i seks

Zašto ljudi ostaju u lošim vezama?

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

21

08

Potpuna obustava saobraćaja: Teška nesreća u BiH, na terenu i vatrogasci

21

06

Sutra slavimo Prepodobnomučenicu Edvokiju: Ovu molitvu svaki vjernik treba da izgovori

21

00

Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

20

55

Ovo su znakovi da ne pijete dovoljno vode

