U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj zabranjeni mobilni telefoni

Autor:ATV
13.03.2026
18:20
Komentari:0
U Hrvatskoj je danas stupila na snagu zabrana mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.
Učenici tehnologiju uglavnom koriste za zabavu, a vrlo malo za školske obaveze, a istraživanjem je utvrđeno da tek svaki drugi srednjoškolac koristi vještačku inteligenciju.
Njih 70 posto nema roditeljski nadzor u korišćenju digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje koje je sproveo CARNET u saradnji s Katoličkim univerzitetom u koje je bilo uključeno 4.000 učenika.
Na osnovu rezultata napravljene su i preporuke za roditelje, učenike i nastavnike, kako bi se edukovali o mogućnostima vještačke inteligencije i smanjili korišćenje mreža za zabavu.
Uz to u CARNET-u su kreirali virtuelnog pomoćnika za učenje uz pomoću kojeg će učenici moći da se informišu 24/7, a koji bi trebalo da proradi za pola godine, preneo je RTL-ov portal Danas.
