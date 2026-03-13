Ramo Isak: Pojavio mi se šećer

U Opštinskom sudu u Sarajevu održano je ročište Amiru Pašiću Faći, a svjedočio je ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak.

Interesantan detalj je bio na početku ročišta, kada su se 30 sekundi u oči gledali Isak i Faćo.

Tužilac je na početku ročišta pitala Ramu Isaka poznaje li Faću, on je rekao da ga ne poznaje, ali da mu je poznato ime.

"Ne, ali ga znam od momenta kada počinje da vrijeđa moje sinove, unučad, majku, suprugu", rekao je Isak.

Isak je kazao da nikada nije vidio Faću. Tužilac ga je pitala otkad ga je Faćo počeo spominjati, a on je kazao da je u septembru pogledao tri “presice” i da mu je tu psovao mrtve, djecu, unučad, govorio s povišenim tonom i posebnom mržnjom, kao da se obraća direktno njemu.

"Najgore je bilo kada sam bio u prisustvu unučadi i pogledao tu objavu, zgrozio sam se. Slikovito je prezentovao te gadosti, ali nije mi jasno zašto, jer mi se ne poznajemo. Mogao je, ako ima nešto protiv mene, da dođe meni i da se to riješi na drugačiji način. Mogu shvatiti da nekog ne volite, ne poštujete, ne cijenite, ali da nekome spominjete unučad, to je ogavno, nisam to ni u ratu doživljavao", kazao je Isak, prenosi "Avaz".

Tužilac ga je pitala šta je tada osjetio, a on je kazao da je osjetio uznemirenost i ugroženost. Ponovio je da ne zna iz kojeg razloga ga je Faćo napadao.

Tada je nastao incident. Advokat Nikica Gržić je pitao Ramu Isaka da li tvrdi da ga nikada ranije nije vidio, na šta je kazao da je to tačno.

"Ušli ste u prostoriju prilikom saslušanja Faće u FUP", pitao je Gržić, na šta je Isak odgovorio da to nije tačno.

Faćo je dobacio: “Sram te i stid bilo”. Sudija ga je opomenula i rekla da ušuti.

Gržić je dalje pitao da li je Isak ranije davao iskaz ikome, a ministar je pitao na koje okolnosti, a onda odgovara da je davao Upravi policije i Tužilaštvu KS.

Advokat je potom posegnuo o zapisniku na davanju iskaza i podsjetio da je izjavio da su snimci kod njega izazvali paniku, uznemirenje i da nije mogao da se smiri, a na to je Isak odgovorio:

"Naravno, i vi bi da je vaše unuče".

Gržić je dalje pitao Isaka da li se obraćao ljekarima, a Isak je kazao da je radio nalaze i da mu se pojavio šećer.

Na pitanje da li je bio na bolovanju, ministar je odgovorio da se ne može sjetiti, ali da jeste u jednom periodu.

"Ne u tom segmentu, jer nisam psihički bolesnik, osjećao sam se potreseno", odgovorio je.

Advokat ga je potom pitao da li je 28. 9. 2025. godine u intervjuu "Fejs" televiziji na pitanje novinarke o tiktokerima, rekao je: “ugasićemo Faću, gotovo je s njim”, a Isak je kazao da nije tako rečeno, nego je rečeno da svi koji to rade neće moći.

"Ne sjećam se da sam spominjao Faću", naveo je.