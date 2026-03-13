Cvijanovićeva u Bakuu razgovarala da Gebrejesusom i Grinspanovom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Bakuu sa direktorom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedrosom Adanom Gebrejesusom.

Sastanak je održan na marginama Global foruma, objavljeno je na zvaničnom "Iks" nalogu srpskog člana Predsjedništva BiH. A meeting was held between Zeljka Cvijanovic (@Cvijanovic_Z ), Serb Member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, and Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros ), Director-General of the World Health Organization (@WHO ), within the framework of the XIII Global Baku Forum.… pic.twitter.com/ZkFT4qAjlz — Nizami Ganjavi International Center - NGIC (@NizamiGanjaviIC) March 13, 2026 Cvijanovićeva se ranije danas sastala i sa generalnim sekretarom Konferencije UN za trgovinu i razvoj Rebekom Grinspan. Within the framework of the XIII Global Baku Forum, a meeting was held between Zeljka Cvijanovic (@Cvijanovic_Z ), Serb Member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, and Rebeca Grynspan (@RGrynspan ), Secretary-General of UN Trade and Development. (@UNCTAD )… pic.twitter.com/DycM9DoH3k — Nizami Ganjavi International Center - NGIC (@NizamiGanjaviIC) March 13, 2026

