Pod lupom svaki evro: BiH pooštrava kontrolu gotovine na granicama

Vlade Republike Srpske i Federacije donijele su novu uredbu koja reguliše fizički prenos gotovine preko granica. Na graničnim prelazima dozvoljeno je iznijeti ili unijeti do 10.000 evra bez dozvole.

Više od 10 hiljada evra preko granice nećete moći prenijeti tek tako. Neophodno je prethodno dobiti saglasnost entitetskih ministarstava finansija. Obavezna je prijava i carinskim organima na graničnim prelazima u BiH. Utvrđeno je to Uredbom o fizičkom prenosu gotovine. Kontrola fizičkog prenosa gotovine vrši se u svrhu kontrole poštovanja propisa deviznog poslovanja, sprečavanja izbjegavanja poreza, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. U odnosu na postojeću Uredbu, nova donosi:

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, tokom prošle godine evidentirano je 1029 prijava u carinskom području BiH. Neprijavljivanje novca zabilježeno je u 6 slučajeva. Postupak podnošenja prijave odvija se na posebnom obrascu.

„Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih službenika. Nakon popunjavanja obrasca isti se predaje carinskom službeniku koji je na zahtjev putnika obavezan jedan ovjeren primjerak vratiti putniku koji je izvršio prijavu gotovine, čekova ili drugih vrijednosnih papira“, saopštili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu, cilj je spriječiti da organizovani kriminal ima svoj kanal za pranje novca.

"Ono što u operativnom smislu to može značiti jeste da kada ograničite stvari na ovaj način kako propisuje uredba onda možete brzo da djelujete i da ne prolazite svu onu proceduru koja vam je potrebna bez te uredbe", istakao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Teži se većoj kontroli kretanja novca, sve sa ciljem sprečavanja zloupotrebe i neželjenih aktivnosti, ocjena je ekonomskih analitičara. Ipak, može to da se posmatra i iz drugog ugla.

"Ulazimo u onu neku orvelovsku dimenziju gdje se sve živo kontroliše, pa samim tim i kretanje gotovinskog novca, iako su tendencije da se njegovo korištenje smanji iz praktičnih i manje praktičnih razloga", objasnio je ekonomista Aleksandar Ljuboja.

Nadležni uvjeravaju da je cilj donošenja uredbe unapređenje regulativnog okvira i usklađivanje sa međunarodnim standardima, posebno u oblasti finansijske sigurnosti. Uredba stupa na snagu 18-og marta.