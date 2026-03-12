Putin hitno pozvao predsjednika Ujedinjenih Emirata, ovo je razlog

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin pozvao je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Ladena Al Nahjana kako bi razgovarali o ratu na Bliskom istoku, prenosi "RIA Novosti".

Razgovarali su u srijedu 11. marta o ratu u Iranu i načinima riješavanja sukoba koji traje od subote 28. februara kada je prvog dana ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei.

"Lideri su razmijenili viđenja i iskustva o situaciji na Bliskom istoku. Sukob ima velike posljedice za Iran i sve Arapske zemlje", saopštila je pres služba Kremlja.

Putin je apelovao na diplomatsko riješenje u što skorijem roku. Zahvalio se vlastima u Abu Dabiju, prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata, na pomoći oko evakuacije državljana Rusije iz Emirata, prenosi Mondo.