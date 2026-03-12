Logo
Neobično putovanje: Lisica brodom stigla u Njujork

Autor:

ATV

12.03.2026

21:52

Лисица
Foto: Steffi Wacker/Pexels

Crvena lisica skriveno se prevezla na teretnom brodu koji je isplovio iz Sautemptona u Engleskoj, a pronašli su je carinici u luci Njujoork i Nju Džerzi.

Društvo za zaštitu divljih životinja, koje upravlja zoološkim vrtom Bronks u Njujorku, izjavilo je da su službenici američke carine i granične zaštite otkrili otprilike dvogodišnjeg mužjaka lisice kako se skriva među teretom broda kada je brod stigao u lučku upravu.

Lisica teška pet kilograma dovedena je u zoološki vrt Bronks 19. februara.

"Lisica se trenutno nalazi u Centru za zdravlje životinja u zoološkom vrtu Bronks, gd‌je je pod njegom timova za životinje i veterinara zoološkog vrta. Početni pregledi pokazuju da se čini da je lisica u dobrom stanju", rekli su iz WCS-a. "Veterinari čekaju rezultate dodatnih rutinskih zdravstvenih pregleda."

Stalni dom za lisicu biće pronađen nakon što dobiju jasnu potvrdu o njenom zdravstvenom stanju, rekli su zvaničnici, navodi "Upi".

