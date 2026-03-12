Evropa na udaru: Hladni front stiže sa Atlantika

Autor:ATV
12.03.2026
22:47
Komentari:0
U ovom času snažan ciklon sa sjevera Atlantika zahvatio je Britanksa ostrva i donosi obilnu kišu i olujne vjetrove.
U sklopu ciklona premiješta se i veoma izražen hladni front, koji će u petak sjevernim i zapadnim prijedelima Evrope doneti olujno nevrijeme.
Širom Francuske i zemalja Beneluksa očekuju se olujni udari vjetra i veoma obilna kiša, a na jugu Skandinavije padaće obilni snijeg.
Na udaru fronta naći će se i Njemačka.
Svijet
Došao u Njemačku zbog zaposlenja, ostao bez bubrega
Front će doijneti jače zahlađenje i oblasti Alpa, gdje se tokom vikenda očekuju obilne kiše, a u višim predijelima vejaće snijeg.
Na zapadnim i južnim padinama Alpa očekuje se da padne i više od 200 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od poplava i bujica.
Istovremeno, u višim dijelovima Alpa pašće preko pola metra snijega, lokalno i do 1 m, pa će mnogi dijelovi biti zatrpani snegom, uz opasnost od lavina.
Ovaj frontalni poremećaj donijeće promijenu vremena i zahlađenje i Srbiji početkom sljedeće sedmice, prenosi Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu