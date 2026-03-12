Logo
Evropa na udaru: Hladni front stiže sa Atlantika

ATV

12.03.2026

22:47

0
Европа на удару: Хладни фронт стиже са Атлантика
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

U ovom času snažan ciklon sa sjevera Atlantika zahvatio je Britanksa ostrva i donosi obilnu kišu i olujne vjetrove.

U sklopu ciklona premiješta se i veoma izražen hladni front, koji će u petak sjevernim i zapadnim prijedelima Evrope doneti olujno nevrijeme.

Širom Francuske i zemalja Beneluksa očekuju se olujni udari vjetra i veoma obilna kiša, a na jugu Skandinavije padaće obilni snijeg.

Na udaru fronta naći će se i Njemačka.

Доктор

Svijet

Došao u Njemačku zbog zaposlenja, ostao bez bubrega

Front će doijneti jače zahlađenje i oblasti Alpa, gdje se tokom vikenda očekuju obilne kiše, a u višim predijelima vejaće snijeg.

Na zapadnim i južnim padinama Alpa očekuje se da padne i više od 200 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od poplava i bujica.

Istovremeno, u višim dijelovima Alpa pašće preko pola metra snijega, lokalno i do 1 m, pa će mnogi dijelovi biti zatrpani snegom, uz opasnost od lavina.

Ovaj frontalni poremećaj donijeće promijenu vremena i zahlađenje i Srbiji početkom sljedeće sedmice, prenosi Telegraf.

Komentari (0)
