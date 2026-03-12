Netanjahu: Bliži se trenutak

Iran više nije ista zemlja nakon gotovo dvije sedmice zajedničkih američko-izraelskih napada, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da skoto svakog dana od početka rata razgovara sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

"Cilj je da zaustavimo Iran da premjesti nuklearne i balističke projekte ispod zemlje. Radimo i na unapređenju još jednog cilja, a to je da stvorimo uslove koji će omogućiti iranskom narodu da ukloni okrutni tiranski režim koji ih je tlačio skoro pedeset godina", rekao je Netanjahu tokom prvog javnog obraćanja nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule napade na Iran, prenosi Tajms of Izrael.

Dodao je da je, pored toga, potrebno i da Iranci izađu na ulice.

"Poručujem iranskom narodu: Bliži se trenutak kada ćete moći da krenete na novi put slobode. Taj trenutak se bliži. Stojimo uz vas", rekao je izraelski premijer.

Naveo je da, uprkos svemu, nema garancije da će iranski narod podići ustanak nakon što Izrael "stvori uslove" za promjenu režima.

"Možete nekoga dovesti do vode, ali ne možete ga natjerati da pije. Stvorićemo optimalne uslove da to uradimo, uključujući vazdušne napade kao što smo radili juče, kao što radimo ovih dana, da pokušamo da im damo prostor koji im je potreban da izađu na ulice", naveo je izraelski premijer.

On je naveo da se zadaju "teški udarci" Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) i paravojnim snagama Basidž, dodajući i da će libanska grupa Hezbolah "platiti visoku cijenu za svoju agresiju".

"Hezbolah osjeća snagu naših udaraca, a osjetiće i još više. Udruživanjem snaga bez presedana između Izraela i Sjedinjenih Država, postigli smo ogromna dostignuća koja menjaju ravnotežu snaga na Bliskom istoku, pa čak i izvan njega", rekao je on.

Ponovio je svoju tvrdnju da su iranske vojne ambicije iziskivale brzu kampanju SAD i Izraela.

- Da nismo odmah reagovali, u roku od nekoliko mjeseci iranska industrija smrti bi postala imuna na bilo kakav napad. Stoga smo zajedno ušli u borbu da nastavimo ono što smo započeli i da spriječimo Iran da razvije nuklearno oružje - naveo je premijer Izraela.

Kad je riječ o novim savezima Izraela sa zemljama Bliskog istoka, Netanjahu je rekao da takvi savezi ne bi bili #Ovih dana, moj tim i ja pletemo dodatne saveze sa zemljama u regionu, saveze koji bi prije samo nekoliko nedjelja izgledali kao izmišljeni", naveo je Netanjahu, ne precizirajući sa kojim zemljama Izrael pravi savezništva.

Ponovio je da sa Trampom ima sjajan odnos.

"Stvorili smo savez za razliku od bilo kojeg ranije sa SAD, savez sa našim velikim prijateljem, mojim ličnim prijateljem, predsjednikom Trampom. Razgovaramo skoro svaki dan. Govorimo slobodno, razmjenjujemo ideje i savjete i zajedno donosimo odluke", rekao je Netanjahu.

Prema njegovim riječima, Tramp mu je nedavno poručio da njihov odnos "sto puta jači" od bilo kog odnosa između nekog američkog predsjednika i izraelskog premijera.

"Ne razmišljamo samo o našim zemljama, niti samo o ovoj generaciji. Mi razmišljamo o budućim generacijama, o budućnosti čovječanstva", navodno je Tramp poručio Netanjahuu.

Upitan za stanje iranskog vrhovnog lidera Modžtave Hamneija i lidera Hezbolaha Naima Kasema, Netanjahu je rekao da se "ne bi kladio u životno osiguranje" njih dvojice.