Logo
Large banner

Došao u Njemačku zbog zaposlenja, ostao bez bubrega

12.03.2026

22:40

Komentari:

0
Доктор, хирург, рукавице
Foto: Pexels

Muškarac iz Rumunije bio je primoran da donira bubreg vođi jednog klana. Bio je zadržan i prijećeno mu je smrću od strane jednog od najopasnijih kriminalnih klanova u toj zemlji.

Nemilosrdnim pritiscima, banda Carpači iz Temišvara naterala ga je da ljekarima kaže da je brat vođe klana i da je organ za njega. Operacija je obavljena u Njemačkoj, a tamošnja policija se uključila u istragu i zatražila od kolega iz Rumunije da pronađu osumnjičene.

Vođa kriminalnog klana iz Temišvara, koji živi u Njemačkoj i koji je imao ozbiljne bubrežne probleme, navodno je privukao jednog Rumuna u Minhen pod izgovorom da mu nudi posao, kažu istražitelji. Tamo mu je oduzeo dokumenta i poče da ga teroriše, uz pomoć svoje supruge, javlja Antena Observator.

Haker

Svijet

Operacija Munja: Hakovano više od 369.000 uređaja u 163 zemlje

Prema vlastima iz Minhena, dvojica članova klana Carpači optuženi su da su držali Rumuna u ropstvu i prisilili ga da donira bubreg. Ako se ne bi povinovao, rekli su istražitelji, roditelji bi mu bili ubijeni.

Hirurška intervencija obavljena je u junu 2022. u bolnici u Nemačkoj, a organ je primio Grado Carpači, koji je imao ozbiljne bubrežne probleme.

Vlasti iz Njemačke vjeruju da se osumnjičeni nalaze u Rumuniji.

Na njihov zahtijev, danas su porodičnu kuću Carpačijevih u Temišvaru pretresli tužilaštvo i odjeljenje policije za borbu protiv mafije, ali osumnjičeni nisu pronađeni.

Vlasti su izdale međunarodne poternice za pripadnike kriminalnog klana Carpači optužene da su primorali Rumuna da im donira bubreg, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tag :

transplantacija bubrega

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

računar, haker, tehnologija

Svijet

Operacija Munja: Hakovano više od 369.000 uređaja u 163 zemlje

58 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: To je strašna stvar

1 h

0
Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu: Bliži se trenutak

1 h

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Putin hitno pozvao predsjednika Ujedinjenih Emirata, ovo je razlog

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

19

Srušio se američki vojni avion

23

11

Ferencvaroš savladao Bragu

23

04

Siner u polufinalu Indijan Velsa

22

55

Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

22

52

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner