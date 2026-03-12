Došao u Njemačku zbog zaposlenja, ostao bez bubrega

Muškarac iz Rumunije bio je primoran da donira bubreg vođi jednog klana. Bio je zadržan i prijećeno mu je smrću od strane jednog od najopasnijih kriminalnih klanova u toj zemlji.

Nemilosrdnim pritiscima, banda Carpači iz Temišvara naterala ga je da ljekarima kaže da je brat vođe klana i da je organ za njega. Operacija je obavljena u Njemačkoj, a tamošnja policija se uključila u istragu i zatražila od kolega iz Rumunije da pronađu osumnjičene.

Vođa kriminalnog klana iz Temišvara, koji živi u Njemačkoj i koji je imao ozbiljne bubrežne probleme, navodno je privukao jednog Rumuna u Minhen pod izgovorom da mu nudi posao, kažu istražitelji. Tamo mu je oduzeo dokumenta i poče da ga teroriše, uz pomoć svoje supruge, javlja Antena Observator.

Prema vlastima iz Minhena, dvojica članova klana Carpači optuženi su da su držali Rumuna u ropstvu i prisilili ga da donira bubreg. Ako se ne bi povinovao, rekli su istražitelji, roditelji bi mu bili ubijeni.

Hirurška intervencija obavljena je u junu 2022. u bolnici u Nemačkoj, a organ je primio Grado Carpači, koji je imao ozbiljne bubrežne probleme.

Vlasti iz Njemačke vjeruju da se osumnjičeni nalaze u Rumuniji.

Na njihov zahtijev, danas su porodičnu kuću Carpačijevih u Temišvaru pretresli tužilaštvo i odjeljenje policije za borbu protiv mafije, ali osumnjičeni nisu pronađeni.

Vlasti su izdale međunarodne poternice za pripadnike kriminalnog klana Carpači optužene da su primorali Rumuna da im donira bubreg, prenosi Telegraf.