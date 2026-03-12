Logo
Tramp: To je strašna stvar

12.03.2026

22:12

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jon Cherry

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Bijela kuća upućuje podršku jevrejskoj zajednici u američkoj saveznoj državi Mičigen nakon napada vozilom i pucnjave na sinagogu "Templ Izrael" u području Detroita, u kojem je osumnjičeni poginuo.

"Želim da uputim našu ljubav jevrejskoj zajednici u Mičigenu i svim ljudima u oblasti Detroita nakon napada na jevrejsku sinagogu", rekao je Tramp na početku obraćanja tokom događaja u Bijeloj kući, prenosi Si-En-En.

Govoreći iz Istočne sobe Bijele kuće, Tramp je naveo da je dobio detaljan izvještaj o događaju.

"U potpunosti sam obaviješten i to je strašna stvar, ali nažalost takve stvari se dešavaju", rekao je američki predsjednik.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Netanjahu: Iran više nije ista zemlja

On je dodao da će vlasti sprovesti detaljnu istragu.

Prema navodima šerifa okruga Oklend Majkla Bušara, osumnjičeni za napad na sinagogu je poginuo nakon što je vozilom udario u sinagogu, a osim osumnjičenog, za sada nema prijavljenih povreda ili žrtva, javljaju američki mediji pozivajući se na izvore upoznati sa istragom.

Donald Tramp

