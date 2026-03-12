Zeljković: Hitno da se riješi pitanje parkinga u Banjaluci

Autor:ATV
12.03.2026
21:58
Komentari:0
Pitanje parkinga u Banjaluci mora konačno da se riješi, istakao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bogoljub Zeljković.
"Gradu je hitno potreban plan za najmanje 500 novih parking mjesta u širem centru! SNSD će podržati hitno donošenje zakonite odluke o regulisanju parkinga", dodao je Zeljković u objavi na društvenoj mreži Iks.
Banja Luka
Stanivuković prihvatio poziv Minića: "Pristajem"
Pitanje parkinga u Banja Luci mora konačno da se riješi!— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) March 12, 2026
Gradu je hitno potreban plan za najmanje 500 novih parking mjesta u širem centru!
SNSD će podržati hitno donošenje zakonite odluke o regulisanju parkinga! pic.twitter.com/5IxqRLc00j
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu