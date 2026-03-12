Zeljković: Hitno da se riješi pitanje parkinga u Banjaluci

Foto: ATV

Pitanje parkinga u Banjaluci mora konačno da se riješi, istakao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bogoljub Zeljković.

"Gradu je hitno potreban plan za najmanje 500 novih parking mjesta u širem centru! SNSD će podržati hitno donošenje zakonite odluke o regulisanju parkinga", dodao je Zeljković u objavi na društvenoj mreži Iks.



Gradu je hitno potreban plan za najmanje 500 novih parking mjesta u širem centru!



— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) March 12, 2026

