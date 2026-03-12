Ove banjalučke ulice ostaju bez struje

Foto: Ustupljena fotografija

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Boška Tošića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 18-95, Sređe Zlopogleđe br. 4, Jasenovačkih logoraša i Majke Jugovića ostaju neće imati električne energije od 09:00 do 11:00 časova. Bez struje će takođe ostati i dijelovi ulica Branka Koščice i Bolanog Dojčina u periodu od 09:00 do 14:00 časova.

