Ove banjalučke ulice ostaju bez struje

ATV

12.03.2026

20:49

Ове бањалучке улице остају без струје
Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Boška Tošića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 18-95, Sređe Zlopogleđe br. 4, Jasenovačkih logoraša i Majke Jugovića ostaju neće imati električne energije od 09:00 do 11:00 časova.

Bez struje će takođe ostati i dijelovi ulica Branka Koščice i Bolanog Dojčina u periodu od 09:00 do 14:00 časova.

struja

