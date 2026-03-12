"Zdrava i sposobna nacija": Ko želi civilni rok u Banjaluci?

Pokret Sigurna Srpska podnio je inicijativu Gradu Banjaluka o uspostavi civilne obuke, koja bi, kako navode trebala za početak, da počne na teritoriji Grada Banjaluka.

Kako su rekli, odluka je dobrovoljna, a biće obuhvaćeni mladi od 18 do 25 godina.

"Predviđeno je da obuka traje 20 dana a na njoj bi se sticala i teorijska ali i praktična znanja. Mlade koji prođu obuku bismo evidentirali u registar Civilne zaštite i time bismo osnažili njihove kapacitete", rekla je Mirna Savić Banjac, predsjednica Gradskog odbora PSS, dok su iza nje stajali aktivisti ovog pokreta.

Civilni rok Banjaluka

Ekipa iza Mirne Savić Banjac, a ispred i u ime Draška Stanivukovića, držala je parolu "Hoćemo Sigurnu Srpsku".

Inicijativa ranije bila predmet ismijavanja

Pasulj, luk, trčanje po Manjači. Malo sklekova, malo trbušnjaka, to je ono što je predložio banjalučki gradonačelnik.

Draško Stanivuković, čovjek koji je odrastao u svili i kadifi, želi ovom inicijativom da, kako kaže, napravi "zdravu i sposobnu naciju".

"Da ne budi ajfon, alarm, nego da budi neki tamo oficir, koji kaže, ustaj, operi WC, najedi se luka i po Manjači trči. Pozivam sve mlade ljude da shvate koliko je važno, i roditelje, da mladi ljudi, da mladi građani Republike Srpske služe civilni rok kad završe srednju školu, napune 18-19 godina, da rade sklekove trbušnjake, da jede pasulj, da bude jak da ne bude smotan, da ne bude prehlađen na svakom malom minusu, rekao je Stanivuković u decembru 2025. godine.

"Drinić desetar, Stanivuković pukovnik"

O njegovoj inicijativi, koja je zamišljena za cijelu Republiku Srpsku, a Banjaluku kao pilot projekat, očitovali su se i narodni poslanici.

"Vjerujem da gospodin Drinić već ima čin desetara, gospodin Stanivuković pukovnika i da su oni već rasporedili te oficirske činove za služenje vojske bez oružja da mi lukom, pasuljem i trčanjem ozdravimo naciju. Dakle, bilo je mnogo ludosti i njegov populizam i demagogija su stvarno prešli sve granice. Vidjeli ste nedavno da on u NS izjavljuje da njemu treba dati platu ko kocka, pa da on to njemu limitira na 10%, a ostalo da kupuje brašno, šećer i ulje. Dakle, ta količina demagogije koju on prosipa u javnosti, izjava, bilo bi čak i vrijeđanje inteligencije to na bilo koji način komentarisati, posebno iz ugla što je on rođen u porfiru, što se on u životu nije radio, što on ima ljude koji idu za njim da mu nose kišobran, otvaraju auta", kaže Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Jedna od najgenijalnijih, ako ne i najgenijalnija izjava majora Stanivukovića. Vjerovatno je ovom izjavom htio da postane general. Iskreno vjerujem da će ovo da zaživi u Banjaluci uz još neke lokacije u Banjaluci, ne samo Manjača, nego da plivamo uzvodno uz Suturliju, trčimo oko Vodovoda, Eko-toplane, pa i same Gradske uprave, tako da vjerujemo da će ovo uspjeti i, uz pasulj i luk, da jedemo kiseli kupus, odgovor je Borivoja Obradovića, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske na Stanivukovićevu ideju.