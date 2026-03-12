Željka Cvijanović čestitala Dodiku rođendan: Radujem se budućim zajedničkim političkim pobjedama

"Nalazim se u Azerbejdžanu gdje sam učestvovala na konferenciji i imala čast da razgovaram sa predsjednikom Alijevim.

Društvo Milorad Dodik proslavlja rođendan, saradnici mu priredili iznenađenje

Koristim ovu priliku da predsjedniku Miloradu Dodiku čestitam rođendan, da mu poželim uspjeha, mnogo sreće i naravno, mnogo dobrog zdravlja, ali isto tako i naših zajedničkih političkih pobjeda kojima se unaprijed radujem", rekla je Cvijanović.