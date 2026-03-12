Željka Cvijanović čestitala Dodiku rođendan: Radujem se budućim zajedničkim političkim pobjedama

Autor:ATV
12.03.2026
12:38
Komentari:4
Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović čestitala je rođendan predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.
"Nalazim se u Azerbejdžanu gdje sam učestvovala na konferenciji i imala čast da razgovaram sa predsjednikom Alijevim.
Društvo
Milorad Dodik proslavlja rođendan, saradnici mu priredili iznenađenje
Koristim ovu priliku da predsjedniku Miloradu Dodiku čestitam rođendan, da mu poželim uspjeha, mnogo sreće i naravno, mnogo dobrog zdravlja, ali isto tako i naših zajedničkih političkih pobjeda kojima se unaprijed radujem", rekla je Cvijanović.
Srdačne čestitke našem predsjedniku @MiloradDodik iz Bakua 🥳 pic.twitter.com/fm0w1J9L2c— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) March 12, 2026
