Određeni maksimalni iznosi marži na namirnice

Autor:

ATV

12.03.2026

13:28

Komentari:

Министри
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, kojom se određuje se maksimalni iznos marže koje trgovci na veliko i malo mogu obračunavati u prometu proizvoda poput brašna, soli, šećera, hrane za bebe, lijekova, rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

On je istakao da se marže za trgovce odnose na period do 1. juna.

"U pitanju su so, svinjska i biljna mast, ulje, mlijeko, jogurt, pšenično brašno, sve vrste hljeba od pšeničnog brašna, šećer, hrana za bebe, pelene za djecu i odrasle, deterdžent za suđe i veš i lijekovi", rekao je Puhovac na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske.

Marže na namirnice

Ovom odlukom propisuje se maksimalna marža od šest odsto u veleprodaji, te osam odsto u maloprodaji.

Navedenom odlukom propisuje se i marža na lijekove i to - maksimalna marža od osam odsto u veleprodaji i 20 odsto u maloprodaji.

"Svi znamo i vidimo kada odemo u prodavnicu šta se dešava sa cijenama. Ovom odlukom smo nastojali da to malo smirimo i da se nadamo da će ovo sa cijenama goriva proći i da ćemo se vratiti u život koji smo imali prije. Odluka stupa danom objavljivanja do 1. juna 2026. godine. Želimo da vidimo kako će se trgovci sami ponašati, hoće li biti ovo dovoljan alat da i oni snose dio odgovornosti, dio svega što se dešava. Ako uspjemo, ova odluka će biti izvršena. Ako se to ne desi, ići ćemo sa još strožjim mjerama", rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

Ned Puhovac

