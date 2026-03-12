Oglasilo se Ministarstvo: Isplaćeno 6 miliona za 653 korisnika

Autor:ATV
12.03.2026
12:43
Komentari:0
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, isplatilo je danas 6.098.186 KM, za podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju, i to za 653 korisnika.
"Isplaćene su sljedeće mjere - premija za proizvedeno i prodato voće u iznosu od: 4.243.809 KM, Regresirano dizel gorivo u iznosu od 1.304.377 KM, podrška Veterinarsko stočarskom centru u iznosu od 550.000 KM", saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
