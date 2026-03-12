Logo
Large banner

Oglasilo se Ministarstvo: Isplaćeno 6 miliona za 653 korisnika

Autor:

ATV

12.03.2026

12:43

Komentari:

0
Огласило се Министарство: Исплаћено 6 милиона за 653 корисника
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, isplatilo je danas 6.098.186 KM, za podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju, i to za 653 korisnika.

"Isplaćene su sljedeće mjere - premija za proizvedeno i prodato voće u iznosu od: 4.243.809 KM, Regresirano dizel gorivo u iznosu od 1.304.377 KM, podrška Veterinarsko stočarskom centru u iznosu od 550.000 KM", saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Podsticaji

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић Додик

Društvo

Željka Cvijanović čestitala Dodiku rođendan: Radujem se budućim zajedničkim političkim pobjedama

3 h

4
Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

Region

Kod vozača iz BiH pronađeno 20.000 evra, izrečena mu kazna od 6.600 evra

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Eksplozija u firmi u Goraždu, povrijeđena dva radnika

4 h

0
Емануел Макрон

Svijet

Makron pozvao Izrael da odustane od kopnene ofanzive u Libanu

4 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић Додик

Društvo

Željka Cvijanović čestitala Dodiku rođendan: Radujem se budućim zajedničkim političkim pobjedama

3 h

4
Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra Telefoni

Društvo

Vrhunski Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra uz vrijedne poklone u m:tel ponudi

3 h

0
Милорад Додик прославља рођендан, сарадници му приредили изненађење

Društvo

Milorad Dodik proslavlja rođendan, saradnici mu priredili iznenađenje

3 h

1
Српска богатија за 23 бебе

Društvo

Srpska bogatija za 23 bebe

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

15

51

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

15

47

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

15

44

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

15

35

5 stvari koje mentalno zdrave osobe ne rade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner