Eksplozija u firmi u Goraždu, povrijeđena dva radnika

Dva radnika povrijeđena su u eksploziji u firmi "Pobjeda-Rudet" u Goraždu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Bosansko-podrinjskog kantona.

Policiji je prijavljeno da se eksplozija dogodila u procesu proizvodnje i da su u Urgentni centar dovezena dva lica radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Poslije ukazane ljekarske pomoći jedno lice pušteno je na kućno liječenje, a drugo je zadržano u Kantonalnoj bolnici u Goraždu.