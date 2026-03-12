Logo
Eksplozija u firmi u Goraždu, povrijeđena dva radnika

12.03.2026

11:50

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Dva radnika povrijeđena su u eksploziji u firmi "Pobjeda-Rudet" u Goraždu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Bosansko-podrinjskog kantona.

Policiji je prijavljeno da se eksplozija dogodila u procesu proizvodnje i da su u Urgentni centar dovezena dva lica radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Poslije ukazane ljekarske pomoći jedno lice pušteno je na kućno liječenje, a drugo je zadržano u Kantonalnoj bolnici u Goraždu.

Komentari (0)
