Eksplozija u firmi u Goraždu, povrijeđena dva radnika

12.03.2026
11:50
Komentari:0
Dva radnika povrijeđena su u eksploziji u firmi "Pobjeda-Rudet" u Goraždu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Bosansko-podrinjskog kantona.
Policiji je prijavljeno da se eksplozija dogodila u procesu proizvodnje i da su u Urgentni centar dovezena dva lica radi ukazivanja ljekarske pomoći.
Poslije ukazane ljekarske pomoći jedno lice pušteno je na kućno liječenje, a drugo je zadržano u Kantonalnoj bolnici u Goraždu.
Najnovije
Najčitanije
16
03
15
51
15
47
15
44
15
35
Trenutno na programu