"Pao Bilećanin": Pronađen pun gepek cigareta

Autor:

ATV

12.03.2026

10:27

Komentari:

0
Требиње
Foto: Ustupljena fotografija

Bilećka policija uhapsila je Ž.V. i ovog mjesta osumnjičenog za nedozvoljenu trgovinu cigaretama.

"Policijski službenici Policijske stanice Bileća su lišili slobode lice inicijala Ž.V. iz Bileće zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Nedozvoljena trgovina“ iz člana 271. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske", navode iz Policijske uprave Trebinje.

Kako ATV nezvanično saznaje uhapšen je Željko V.

Саобраћај-камера-2102026

Gradovi i opštine

Sve više neodgovornih vozača na jugu Srpske

Policija je izvršila pretres kuće i pomoćnih objekata kao i automobila „VW Touran“ u kojem je pronašla i oduzela 2.250 paklica cigareta različitih vrsta.

O svemu navedenom je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

PU Trebinje

Bileća

