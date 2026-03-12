"Pao Bilećanin": Pronađen pun gepek cigareta

Autor:ATV
Bilećka policija uhapsila je Ž.V. i ovog mjesta osumnjičenog za nedozvoljenu trgovinu cigaretama.
"Policijski službenici Policijske stanice Bileća su lišili slobode lice inicijala Ž.V. iz Bileće zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Nedozvoljena trgovina“ iz člana 271. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske", navode iz Policijske uprave Trebinje.
Kako ATV nezvanično saznaje uhapšen je Željko V.
Policija je izvršila pretres kuće i pomoćnih objekata kao i automobila „VW Touran“ u kojem je pronašla i oduzela 2.250 paklica cigareta različitih vrsta.
O svemu navedenom je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
