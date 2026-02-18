Da li su nikotinske alternative zaista manje štetne od cigareta?

Ovi proizvodi predstavljaju veliki rizik po naše zdravlje, pogotovo kod najosjetljivijih kategorija – djece, adolescenata i nepušača. Da li su ovi proizvodi manje štetni od običnih cigareta i ako jesu koliko, donosimo u prilogu Teodore Begović.

Alternativni nikotinski proizvodi preporučeni su osobama koje pokušavaju prestati sa pušenjem cigareta. Dok ih jedni smatraju sredstvom za pomoć u odvikavanju od pušenja običnih cigareta, drugi ih vide kao prijetnju u neutralizaciji upotrebe cigareta jer većina korisnika alternativnih nikotinskih proizvoda uz to i dalje koriste obične cigarete čime dodatno narušavaju zdravlje.

Najveći problem predstavlja pretjerana konzumacija ovih proizvoda kod djece i adolescenata jer može dovesti do kobnih posljedica po zdravlje.

"Mi smo zadnju deceniju imali dosta slučajeva, pogotovo kod mlađe generacije, da razvijaju teške probleme sa plućima, tzv. Evali ili popkorn pluća, gdje je dolazilo čak i do smrtnih ishoda. Tako da ne možemo reći da nisu štetni, možemo samo reći da li su manje štetni i koliko je to manje", kaže Gojko Arežina, pulmolog.

Nikotinske kesice ili snus postale su sve popularnije kod mlađih generacija. Ne sadrže duvan, ali mogu uzrokovati zdravstvene probleme zbog izrazito visoke količine nikotina, čak veće nego u cigareti. Kesica se stavlja između unutrašnjosti obraza i desni što predstavlja dodatni problem roditelja maloljetnika, jer je konzumaciju teško uočiti.

"Ozbiljan problem je to što su ti preparati, odnosno zamjena za cigare, dostupni maloljetnoj djeci. To je drugačiji način da se unosi nikotin, a tu se oštećuje srce, mozak i cijeli hormonalni sistem. Dešava se da se roditelj žali na pad koncentracije djece, da su djeca hiperaktivna. Ozbiljan problem je što roditelji danas ne znaju ni šta je snus. On se prodaje na trafici, kao žvake. To su sve proizvodi koji su izmišljeni da bi se pušači odvikli i prešli na lakše varijante. Ono što je problem kod nas je što je nastala inverzija pa nam djeca prvo počinju pušiti sa tim", kaže Milan Grubor, endokrinolog.

I dok neki ulaze u nikotinsku zavisnost sa proizvodima koji su namijenjeni odvikavanju, ima i onih koji se ne odriču obične cigarete. Kažu da su se godinama dokazivale posljedice cigareta, dok o novim proizvodima još uvijek ništa ne znamo.

Konzumacija običnih cigareta je najrizičniji oblik konzumacije nikotina. Iako alternativni nikotinski proizvodi imaju manje štetnih materija, i dalje su štetni i nisu bezbjedni po zdravlje. Korisnici elektronskih cigareta imaju 1,79 puta veću mogućnost od nastanka srčanog udara od nepušača, dok pušači običnih cigareta imaju 2,72 puta veći rizik.