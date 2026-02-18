Logo
Large banner

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

18.02.2026

15:54

Komentari:

0
Вакцина
Foto: Maksim Goncharenok/Pexels

Rusija je prva na svijetu napravila vakcinu za liječenje melanoma i već je koristi, saopštio je generalni direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju i glavni onkolog Ministarstva zdravlja Andrej Kaprin.

- Napravili smo je u saradnji sa Institutom "Gamaleja" i prvi smo počeli da je koristimo na pacijentima - kazao je akademik Ruske akademije nauka na plenarnoj sjednici Saveta Federacije, prenosi RT Balkan.

Precizira se da su personalizovane vakcine već u proizvodnji.

Kako je naveo Kaprin, sqedeći domaći lijek biće namijenjen liječenju raka malih ćelija pluća.

Ranije je rusko Ministarstvo zdravlja izdalo dozvolu za upotrebu mRNK vakcine

"Neoonkovak" za terapiju melanoma u kliničkoj praksi.

Vakcina je napravljena u saradnji NICEM-a "N. F. Gamaleja" i NMIC-a (Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra) za onkologiju "N. N. Blohina", a proizvodi je NMIC za radiologiju.

Prema riječima direktora Nacionalnog istraživačkog centra epidemiologije i mikrobiologije Aleksandra Gincburga, prekliničke studije na životinjama su pokazale da je domaća vakcina 100 odsto efikasna u eliminisanju primarnog tumora i 90 odsto efikasna u eliminisanju metastaza.

Podijeli:

Tagovi :

vakcinacija

rak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Буђење устајање истезање кревет

Zdravlje

Četiri jutarnje navike za zdraviji život

2 h

0
Млијеко

Zdravlje

Evo šta se dešava u organizmu ako izbacite mliječne proizvode iz ishrane

4 h

0
Отишла у Турску да уради зубе, а доживјела пакао: Не могу да дишем

Zdravlje

Otišla u Tursku da uradi zube, a doživjela pakao: Ne mogu da dišem

6 h

0
Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми

Zdravlje

Opasna groznica koju prenose komarci se širi Evropom: Ovo su simptomi

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

15

54

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner