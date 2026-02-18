Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

18.02.2026
15:54
Rusija je prva na svijetu napravila vakcinu za liječenje melanoma i već je koristi, saopštio je generalni direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju i glavni onkolog Ministarstva zdravlja Andrej Kaprin.
- Napravili smo je u saradnji sa Institutom "Gamaleja" i prvi smo počeli da je koristimo na pacijentima - kazao je akademik Ruske akademije nauka na plenarnoj sjednici Saveta Federacije, prenosi RT Balkan.
Precizira se da su personalizovane vakcine već u proizvodnji.
Kako je naveo Kaprin, sqedeći domaći lijek biće namijenjen liječenju raka malih ćelija pluća.
Ranije je rusko Ministarstvo zdravlja izdalo dozvolu za upotrebu mRNK vakcine
"Neoonkovak" za terapiju melanoma u kliničkoj praksi.
Vakcina je napravljena u saradnji NICEM-a "N. F. Gamaleja" i NMIC-a (Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra) za onkologiju "N. N. Blohina", a proizvodi je NMIC za radiologiju.
Prema riječima direktora Nacionalnog istraživačkog centra epidemiologije i mikrobiologije Aleksandra Gincburga, prekliničke studije na životinjama su pokazale da je domaća vakcina 100 odsto efikasna u eliminisanju primarnog tumora i 90 odsto efikasna u eliminisanju metastaza.
