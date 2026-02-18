Logo
Large banner

Evo šta se dešava u organizmu ako izbacite mliječne proizvode iz ishrane

Izvor:

Krstarica

18.02.2026

11:55

Komentari:

0
Млијеко
Foto: ATV

Mliječni proizvodi su bogati hranljivim materijama, ali sve više ljudi razvija netoleranciju na laktozu. Ako ne proizvodite dovoljno enzima laktaze, laktoza iz mlijeka ne može da se razgradi i ide direktno u crijeva. Rezultat? Nadimanje, grčevi, dijareja i gasovi.

Neki ljudi mogu biti osjetljivi i na mliječni protein kazein, a oni sa netolerancijom na laktozu treba da provjere i alergiju na gluten.

6392fb83daf52 granica hrvatska

Region

Sprema se rigorozna kontrola na granici: Carina vam može oduzeti sav novac

Ako odlučite da izbacite mliječne proizvode, važno je nadoknaditi hranljive materije:

-Kelj i slatki krompir – kalcijum

-Orasi i zelena soja – magnezijum

-Kiseli kupus – probiotici

Ako postoji netolerancija na laktozu ili alergija na mliječne proizvode, najbolje je prestati sa konzumiranjem ovih proizvoda.

Tada se mogu očekivati pozitivne promjene koje će poboljšati kvalitet vašeg života i učiniti da se osjećate bolje.

f 16 tanjugap

Svijet

Stiglo upozorenje: Rat može početi u narednim danima

1. Više nećete imati bolove u stomaku, nadimanje i gasove

Kada tijelo ne može da svari laktozu, u crijevnom traktu se proizvode kiseline i gasovi, što može izazvati bol u stomaku, nadimanje i gasove. Kada prestanete da konzumirate mliječne proizvode, možete očekivati da će ovi problemi nestati.

2. Vjerovatno ćete smršati

Laktoza je šećer, a šećer doprinosi povećanju težine. Kada izbacite mliječne proizvode iz ishrane, najveća promena koju ćete vidjeti je mnogo manja potrošnja šećera, što je jedan od prvih koraka koji doprinosi gubitku težine.

3. Vaše varenje će se vratiti u normalu

Kada tijelo ne može da svari mliječne proizvode, česta je neprijatna dijareja jer intolerancija na laktozu povećava količinu vode u crijevima kada se konzumiraju mliječni proizvodi. Ako izbjegavate mliječne proizvode, stolica će postati normalna. Zatvor takođe može biti simptom netolerancije. Nije tako česta pojava kao dijareja, ali i u slučaju zatvora će doći do olakšanja jer će varenje bolje raditi i samim tim brže eliminisati otpad iz organizma.

пакетићи марихуана

Hronika

Uhapšen Dobojlija, u njivu bacio paketiće marihuane i amfetamina

4. Vaša crijeva će biti zdravija

Kod ljudi koji ne tolerišu mliječne proizvode, mlijeko, sir i drugi mliječni proizvodi sa aditivima mogu izazvati upale i abnormalnosti u crijevnim bakterijama. Ovi vještački sastojci mogu da izazovu različite osjetljivosti, kao i prekomjerni rast gljivica i pojavu zapaljenskih procesa u gastrointestinalnom traktu, koji mogu izazvati umor, iritaciju stomaka i mučninu. Uklanjanje mliječnih proizvoda može pomoći u poboljšanju zdravlja crijeva i obnavljanju zdravih bakterija.

5. Ljepša koža

Naša tijela izlučuju otpad i toksine na tri načina: kroz mokrenje, kroz stolicu i kroz pore. Osjetljivost na mliječne proizvode može se manifestovati i na koži u vidu mitesera, akni, osipa, pa čak i ekcema.

6. Biće manje zapaljenja u tijelu

Zapaljenje u tijelu je ozbiljan problem i može izazvati mnoge zdravstvene probleme, kao što su neispravnost štitne žlijezde ili bol u zglobovima. Eliminisanje mliječnih proizvoda može smanjiti pojavu upale kod ljudi koji su alergični na njih. Naravno, ako ste zabrinuti zbog moguće upale, a nemate intoleranciju na laktozu, postoje i drugi načini da ih smanjite.

Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Banjaluka opet najzagađeniji grad

Dodavanje ribe i suplemenata ribljeg ulja vašoj ishrani ili konzumiranje više hrane bogate omega-3 masnim kiselinama, kao što su avokado, orasi i ulja, mogu pomoći u smanjenju upale. Pored ishrane bogate antioksidansima, vježbanje i meditacija takođe mogu da smanje upale izazvane stresom.

Podijeli:

Tagovi :

laktoza

mliječni proizvodi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег

Svijet

Meteorolozi očekuju pola metra snijega: Ljudi upozoreni da ne izlaze, škole zatvorene

1 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

U stanu pronađeno tijelo žene: Morali intervenisati vatrogasci

1 h

0
Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

Republika Srpska

Runić: Karan će doprinijeti da se srpski narod osjeća kao svoj na svome

1 h

0
Таблете лијекови

Region

U Crnoj Gori oduzeto dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama

1 h

0

Više iz rubrike

Отишла у Турску да уради зубе, а доживјела пакао: Не могу да дишем

Zdravlje

Otišla u Tursku da uradi zube, a doživjela pakao: Ne mogu da dišem

2 h

0
Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми

Zdravlje

Opasna groznica koju prenose komarci se širi Evropom: Ovo su simptomi

3 h

0
Једна врста деменције узима маха: Млади су посебно угрожени

Zdravlje

Jedna vrsta demencije uzima maha: Mladi su posebno ugroženi

1 d

0
Популарни напитак може да смањи ризик од деменције

Zdravlje

Popularni napitak može da smanji rizik od demencije

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

12

34

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

12

33

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner