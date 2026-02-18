Evo šta se dešava u organizmu ako izbacite mliječne proizvode iz ishrane

Mliječni proizvodi su bogati hranljivim materijama, ali sve više ljudi razvija netoleranciju na laktozu. Ako ne proizvodite dovoljno enzima laktaze, laktoza iz mlijeka ne može da se razgradi i ide direktno u crijeva. Rezultat? Nadimanje, grčevi, dijareja i gasovi.

Neki ljudi mogu biti osjetljivi i na mliječni protein kazein, a oni sa netolerancijom na laktozu treba da provjere i alergiju na gluten.

Ako odlučite da izbacite mliječne proizvode, važno je nadoknaditi hranljive materije:

-Kelj i slatki krompir – kalcijum

-Orasi i zelena soja – magnezijum

-Kiseli kupus – probiotici

Ako postoji netolerancija na laktozu ili alergija na mliječne proizvode, najbolje je prestati sa konzumiranjem ovih proizvoda.

Tada se mogu očekivati pozitivne promjene koje će poboljšati kvalitet vašeg života i učiniti da se osjećate bolje.

1. Više nećete imati bolove u stomaku, nadimanje i gasove

Kada tijelo ne može da svari laktozu, u crijevnom traktu se proizvode kiseline i gasovi, što može izazvati bol u stomaku, nadimanje i gasove. Kada prestanete da konzumirate mliječne proizvode, možete očekivati da će ovi problemi nestati.

2. Vjerovatno ćete smršati

Laktoza je šećer, a šećer doprinosi povećanju težine. Kada izbacite mliječne proizvode iz ishrane, najveća promena koju ćete vidjeti je mnogo manja potrošnja šećera, što je jedan od prvih koraka koji doprinosi gubitku težine.

3. Vaše varenje će se vratiti u normalu

Kada tijelo ne može da svari mliječne proizvode, česta je neprijatna dijareja jer intolerancija na laktozu povećava količinu vode u crijevima kada se konzumiraju mliječni proizvodi. Ako izbjegavate mliječne proizvode, stolica će postati normalna. Zatvor takođe može biti simptom netolerancije. Nije tako česta pojava kao dijareja, ali i u slučaju zatvora će doći do olakšanja jer će varenje bolje raditi i samim tim brže eliminisati otpad iz organizma.

4. Vaša crijeva će biti zdravija

Kod ljudi koji ne tolerišu mliječne proizvode, mlijeko, sir i drugi mliječni proizvodi sa aditivima mogu izazvati upale i abnormalnosti u crijevnim bakterijama. Ovi vještački sastojci mogu da izazovu različite osjetljivosti, kao i prekomjerni rast gljivica i pojavu zapaljenskih procesa u gastrointestinalnom traktu, koji mogu izazvati umor, iritaciju stomaka i mučninu. Uklanjanje mliječnih proizvoda može pomoći u poboljšanju zdravlja crijeva i obnavljanju zdravih bakterija.

5. Ljepša koža

Naša tijela izlučuju otpad i toksine na tri načina: kroz mokrenje, kroz stolicu i kroz pore. Osjetljivost na mliječne proizvode može se manifestovati i na koži u vidu mitesera, akni, osipa, pa čak i ekcema.

6. Biće manje zapaljenja u tijelu

Zapaljenje u tijelu je ozbiljan problem i može izazvati mnoge zdravstvene probleme, kao što su neispravnost štitne žlijezde ili bol u zglobovima. Eliminisanje mliječnih proizvoda može smanjiti pojavu upale kod ljudi koji su alergični na njih. Naravno, ako ste zabrinuti zbog moguće upale, a nemate intoleranciju na laktozu, postoje i drugi načini da ih smanjite.

Dodavanje ribe i suplemenata ribljeg ulja vašoj ishrani ili konzumiranje više hrane bogate omega-3 masnim kiselinama, kao što su avokado, orasi i ulja, mogu pomoći u smanjenju upale. Pored ishrane bogate antioksidansima, vježbanje i meditacija takođe mogu da smanje upale izazvane stresom.