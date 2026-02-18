U stanu pronađeno tijelo žene: Morali intervenisati vatrogasci

U ulici Saliha bega Kuljuha u Goraždu juče je pronađeno beživotno tijelo žene.

Na terenu je intervenisala vatrogasna jedinica grada Goražde u popodnevnim satima, kako bi otvorili stan.

- Na licu mjesta bila su prisutna dva pripadnika MUP-a BPK - a Goražde. U intervenciji učestvovala dva vatrogasca sa vozilom - naveli su iz FUCZ.

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", riječ je o prirodnoj smrti.