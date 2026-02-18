Logo
Narandžasto upozorenje u više regija zbog jakog vjetra

Izvor:

SRNA

18.02.2026

11:24

Наранџасто упозорење у више регија због јаког вјетра
Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Narandžasto upozorenje sutra će biti na snazi u više regija u Republici Srpskoj i Federaciji BiH zbog jakog vjetra sa udarima od 50 do 70 kilometara na čas, a lokalno i više, podaci su Meteoalarma.

Narandžasto upozorenje za sutra na udare vjetra do 70 kilometara na čas je na snazi u regijama Banjaluka, Trebinje, Foča i Višegrad u Republici Srpskoj, kao i Livno i Mostar u FBiH.

Prognozirani vremenski uslovi mogu dovesti do privremenih poremećaja u saobraćaju i radu na otvorenom, te preporučuju prilagođavanje planiranih aktivnosti prognoziranim uslovima.

