Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine

Izvor:

ATV

18.02.2026

08:27

Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuju sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje od zapada, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti prolaznu slabu kišu, ponegdje, a u višim predjelima slab snijeg.

U Krajini i na planinama na istoku uveče će biti vjetrovito, uz jake udare juga, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab, na jugu i umjeren i promjenljiv. Poslije podne vjetar u jačanju i skrenuće na južne smjerove i duvaće umjeren, na udare jak južnih smjerova. Na sjeveru vjetar i dalje slab.

Maksimalna temperatura vazduha od pet na istoku do 12 stepeni na sjeveru i jugu, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Затвор

Svijet

Zatvorenik pobjegao drugi put za nedjelju dana: Policija moli za pomoć

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Livno, Čemerno, Drinić i Kneževo minus četiri, Bihać, Han Pijesak i Šipovo minus tri, Bugojno, Sanski Most, Zenica, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Ribnik, Sokolac i Gacko minus dva, Tuzla, Prijedor, Banjaluka i Novi Grad minus jedan, Bileća, Sarajevo i Doboj nula, Foča i Srebrenica jedan, Rudo i Višegrad dva, Neum i Trebinje tri, te Mostar pet stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina zabilježeno je u Srebrenici 21,3 i na Han Pijesku 24,9 litara po metru kvadratnom.

