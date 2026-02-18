Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

Извор:
Затвореник описан као насилан, који чека депортацију у Гану, побјегао је из притвора други пут за само недјељу дана.
Даиел Боакје (21) је побегао из полицијског притвора у болници у јужном делу Лондона, пише Sky News.
Боакје, који је у затвору ХМП Feltham служио казну због пљачке, поновно је побјегао у недељу из болнице, где му је пружана љекарска помоћ. Он је насилан и повезан са бандама, тврде власти.
"Полицајци су потрчали за њим, али нису успјели да га ухвате прије него што је изашао из зграде", изјавио је портпарол полиције.
Ово је његов други бег у кратком року. Први пут је побјегао 10. фебруара у раним јутарњим сатима из универзитетске болнице гдје је био под надзором затворске службе. Затворска служба тада је саопштила да "хитно" сарађује с полицијом и истражује околности које у довеле до бијега.
Полиција је успјела да га пронађе у сриједу послеподне на адреси у југоисточном дијелу Лондона, али сада је поновно у бјекству.
Лондонска полиција моли јавност за било какве информације које би могле помоћи и довести до његовог проналажења.
"Има 21 годину, црнац је, средње је висине и витке грађе. У тренутку бега носио је доњи дио сиве тренерке и тамну Нике јакну", навела је полиција, преноси Телеграф.
