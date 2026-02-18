Отишла у Турску да уради зубе, а доживјела пакао: Не могу да дишем

18.02.2026
Лин Ебејанс (41) из Телфорда рекла је да јој је, након захвата за зубне импланте у Турској, лице остало болно и инфицирано, а имплантати нису могли да се уклоне због инфекција. Захват јој је такође изазвао колапс септума, што је НХС одбио да поправи јер је оцијењено као козметичка процедура.
Она је за иницијални третман потрошила 3.000 фунти, а потом још 2.000 фунти на приватне захвате у Великој Британији како би ублажила бол. Влада је упозорила људе на ризике путовања у иностранство ради козметичких захвата.
"Свако јутро се будим и не могу да дишем кроз нос," рекла је Ебејанс, која ради као диџеј и продуцент.
Пут у Анталију за денталне импланте
У априлу 2024. одлучила је да оде у Анталију на четири дентална импланта, након што је претходно у истој земљи урадила винире. У Великој Британији су јој за исти третман рекли да би коштао око 50.000 фунти, али је пронашла стоматолошку ординацију у Анталији која је тражила 3.000 фунти у кешу унапријед.
Пре захвата, који је обављен под локалном анестезијом, хирург јој је рекао да ће бити урађено подизање синуса и пресађивање кости, заједно са уклањањем винира и постављањем имплантата. Понекад је подизање синуса потребно ако нема довољно кости у горњој вилици, посебно у задњем дијелу, да би имплант био стабилан.
И поред локалне анестезије, рекла је да је могла да осјети све.
"Приликом пресађивања кости, осјећала сам као да чекић удара у страну лица. Приликом подизања синуса, осјећала сам како ми се цело лице подиже. Лице ми је било модро и натечено."
Након два дана у којима није могла да једе или спава због бола и отока, добила је привремене зубе преко имплантата. Треба да се врати након четири мјесеца како би добила трајне зубе, али је рекла да се превише плаши да то уради.
Повратак у Велику Британију и погоршање стања
По повратку у Велику Британију, стање јој се брзо погоршало. Није могла да дише кроз нос и лијечена је од синуситиса. Када антибиотици нису помогли, тражила је да је види НХС стоматолог, али су рекли да не могу да помогну јер су је упозорили да не иде на тај третман. Онда је посјетила приватног стоматолога, где је рендгенски снимак показао да имплантати пробијају нос. Привремени зуби су уклоњени и постављене су протезе преко имплантата.
Ипак, инфекција је настављена, и на крају је завршила на Оториноларинголошком одјељењу (Еар, Носе and Throat) у Принсес Ројал болници у Телфорду, гдје су љекари рекли да не могу да уклоне имплантате јер је лице превише инфицирано.
Готово 18 месеци касније, Ебејанс каже да пати од сталних инфекција у носу и да мора да користи лијекове на рецепт свакодневно. Тражи хирурга који може да јој помогне.
"Имплантати држе моје лице заједно, али све је инфицирано," рекла је.
Упозорења НХС-а и владе
Према смерницама НХС-а, иако третман у иностранству може бити јефтинији, ризици морају бити пажљиво процијењени. Пацијенти би требало да се консултују са својим НХС стоматологом прије захвата, јер стандарди варирају између земаља. Ебејанс је рекла да је један од главних разлога због којих људи иду на операције у иностранству утицај друштвених мрежа. Прошлог мјесеца, влада се удружила са ТикТок инфлуенсерима како би упозорила људе на ризике путовања у иностранство због козметичких процедура.
Министарка здравља Карин Смит рекла је: "Превише људи остаје са повредама које мењају живот након што оду у иностранство на медицинске процедуре, без приступа правилним савјетима или заштити."
НХС Шропсхир, Телфорд и Врекин су изјавили: "Ако пацијент осјећа бол, има инфекцију или друге хитне здравствене проблеме, треба да контактира НХС 111, свог љекара или ургентну службу, гдје ће бити процијењени и добиће одговарајући третман.
Међутим, НХС обично не може да пружи корективни третман за компликације које настану након козметичких или елективних процедура, било у Великој Британији или у иностранству, осим ако постоји идентификована медицинска потреба.
"Подстичемо свакога ко размишља о третману у иностранству да пажљиво истражи пружаоца услуге, разумије ризике и размотри каква ће бити постпроцедурална њега прије доношења одлуке," нагласила је за Би-би-си.
