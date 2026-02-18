Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

Извор:
Курир
18.02.2026
08:19
Коментари:0
Пјевач Бојан Томовић био је једна од препознатљивих музичких звијезда двијехиљадитих година, освајајући публику хитовима попут "На дистанци", "Плава моторола", "Нокиа" и "Сања, Сања". Његова пјесма "Југић", снимљена у дуету са Јованом Пајић, и даље се памти.
Иако су му многи предвиђали блиставу музичку каријеру, Томовић се у једном тренутку повукао из јавности и потпуно промијенио животни правац. Он је чак и промијенио вјеру и име и презиме, а једном приликом је шокирао људе када је признао да је преварио супругу – и то са њеним братом од стрица, чиме је додатно скренуо пажњу на свој турбулентан приватни живот.
Друштво
Најљепше вијести: У Српској рођене 23 бебе
- Јесам, па добро то је било зезање, она је чак и навијала. Имали смо по 20 година, играли смо масне фоте и пала је флаша на нас. Моја жена је чак и навијала да се пољубимо са језиком и шта фали? Фино се љуби озбиљно ти кажем.
- У исламу сам пронашао спас и мир, а име Аммар сам изабрао јер кажу да на арапском језику значи "живот", тако да ја, упркос својој болести, која је нажалост позната по великом броју самоубиства, бирам нови живот - рекао је пјевач за Нову.
Међутим, пјевач је убрзо дошао до закључка да "није довољно добар да би био Муслиман" па је одлучио да буде агностик.
- Браћо Муслимани, праштајте, али превише сам ја прљав да бих каљао вашу најчистију религију. Нисам достојан да будем добар муслиман и зато се враћам у свој мали зачарани круг таме и депресије. Опростите још једном… Агностик Бојан - написао је тада на друштвеним мрежама.
Хроника
Удес у БиХ: Аутомобил завршио на крову, има повријеђених
Он је касније признао да болује од биполарног поремећаја и да има велике проблеме.
Наука и технологија
36 мин0
Савјети
36 мин0
Свијет
45 мин0
Србија
51 мин0
Сцена
10 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
13 ч0
Најновије
Најчитаније
08
33
08
32
08
27
08
26
08
24
Тренутно на програму