Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

Извор:

Курир

18.02.2026

08:19

Коментари:

0
Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица
Фото: Инстаграм / bojantomovic1982

Пјевач Бојан Томовић био је једна од препознатљивих музичких звијезда двијехиљадитих година, освајајући публику хитовима попут "На дистанци", "Плава моторола", "Нокиа" и "Сања, Сања". Његова пјесма "Југић", снимљена у дуету са Јованом Пајић, и даље се памти.

Иако су му многи предвиђали блиставу музичку каријеру, Томовић се у једном тренутку повукао из јавности и потпуно промијенио животни правац. Он је чак и промијенио вјеру и име и презиме, а једном приликом је шокирао људе када је признао да је преварио супругу – и то са њеним братом од стрица, чиме је додатно скренуо пажњу на свој турбулентан приватни живот.

Беба

Друштво

Најљепше вијести: У Српској рођене 23 бебе

- Јесам, па добро то је било зезање, она је чак и навијала. Имали смо по 20 година, играли смо масне фоте и пала је флаша на нас. Моја жена је чак и навијала да се пољубимо са језиком и шта фали? Фино се љуби озбиљно ти кажем.

- У исламу сам пронашао спас и мир, а име Аммар сам изабрао јер кажу да на арапском језику значи "живот", тако да ја, упркос својој болести, која је нажалост позната по великом броју самоубиства, бирам нови живот - рекао је пјевач за Нову.

Међутим, пјевач је убрзо дошао до закључка да "није довољно добар да би био Муслиман" па је одлучио да буде агностик.

- Браћо Муслимани, праштајте, али превише сам ја прљав да бих каљао вашу најчистију религију. Нисам достојан да будем добар муслиман и зато се враћам у свој мали зачарани круг таме и депресије. Опростите још једном… Агностик Бојан - написао је тада на друштвеним мрежама.

несрећа у Тузли

Хроника

Удес у БиХ: Аутомобил завршио на крову, има повријеђених

Он је касније признао да болује од биполарног поремећаја и да има велике проблеме.

