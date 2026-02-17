Logo
Large banner

Ухапшен младић који је осумњичен да је запалио аутомобил Баке Прасета

Извор:

Телеграф

17.02.2026

19:00

Коментари:

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета
Фото: ТикТок

Дежурни јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду одредио је задржавање од 48 сати за осумњиченог З.Р. (23), након што су полицијски службеници утврдили његов идентитет.

Осумњиченом се ставља на терет кривично дјело изазивања опште опасности из члана 278, став 1 Кривичног законика, јер је у ноћи између 15. и 16. фебруара 2026. године у Херцеговачкој улици подметнуо пожар на путничком моторном возилу марке Мерцедес-Бенз тип Брабус, у власништву Богдана Илића.

Бака Прасе

Сцена

Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

У законском року осумњичени ће бити спроведен у тужилаштво ради саслушања, након чега ће тужилаштво дати даље саопштење о случају.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Baka Prase

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Запаљен аутомобил Баке Прасета

Сцена

Бизарне сцене: Дјеца долазе да се сликају поред изгорјелог аутомобила Баке Прасета

1 д

0
Изгорио ауто Баке Прасета

Сцена

Огласио се Бака Прасе након што му је запаљен ауто

1 д

0
Изгорио ауто Баке Прасета

Сцена

Објављен видео запаљеног аута Баке Прасета: Пола милиона у пламену

1 д

0
Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Сцена

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

1 д

0

Више из рубрике

Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум

Сцена

Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум

2 ч

0
Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Сцена

Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

3 ч

0
Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

Сцена

Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

4 ч

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Сцена

Мина и Каспер пишу књигу о својој љубави

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner