Ухапшен младић који је осумњичен да је запалио аутомобил Баке Прасета

Дежурни јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду одредио је задржавање од 48 сати за осумњиченог З.Р. (23), након што су полицијски службеници утврдили његов идентитет.

Осумњиченом се ставља на терет кривично дјело изазивања опште опасности из члана 278, став 1 Кривичног законика, јер је у ноћи између 15. и 16. фебруара 2026. године у Херцеговачкој улици подметнуо пожар на путничком моторном возилу марке Мерцедес-Бенз тип Брабус, у власништву Богдана Илића.

У законском року осумњичени ће бити спроведен у тужилаштво ради саслушања, након чега ће тужилаштво дати даље саопштење о случају.

(телеграф)