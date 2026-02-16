Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

Извор:
Блиц
16.02.2026
19:08
Јутјуберу Богдану Илићу, познатијем као Бака Прасе, запаљен је синоћ луксузни аутомобил вриједан око 500.000 евра, а он је сада позирао поред запаљеног возила. Бака Прасе тврди да му је возило запаљено јер није желио да плати рекет.
Бака Прасе је сада позирао покрај изгорјелог џипа показујући средњи прст.
– Бака је тата, а рекеташи да пуше к***ц – написао је у опису објаве.
Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?
Екипа Блица посјетила је елитно насеље у којем живи Бака Прасе, а испред зграде, на паркингу смо затекли гареж, уништени аутомобил и свуда стакло, док је Бака Прасе био паркиран на мјесту резервисаном за особе са инвалидитетом.
Подсјетимо, неколико сати прије инцидента тиктокер познатији као Деки BMW објавио је видео испред тада још неоштећеног аутомобила, у којем директно прозива Илића ријечима: “Врати паре које си дужан или ти кола иду на лицитацију!”.
