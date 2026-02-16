Logo
Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

Извор:

Курир

16.02.2026

16:19

Коментари:

0
Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

Богдану Илићу познатијем као Бака Прасе у раним јутарњим часовима запаљен је аутомобил у луксузном насељу Београд на води. Права драма одвијала се испред зграде јутјубјера, а његов "мерцедес брабус" од 500.000 евра наводно је намјерно запаљена на паркингу испред зграде, а ватра је у секунди прогутала аутомобил.

Чим је букнуо пожар, алармиране су све надлежне службе које су брзо стигле на лице мјеста, али је за скупоцену машину било касно. Призор је застрашујући – од аутомобила је остала само угљенисана шкољка, а материјална штета је тотална.

Међутим, сада се на друштвеним мрежама појавио снимак које је шокирао многе, а ријеч је о снимку који је настао само неколико сати прије него што је ауто потпуно изгорео. Тиктокер познат као Деки БМW објавио је видео испред тада још неоштећеног аутомобила, у којем директно прозива Илића речима:

@dekibmwofficial #fouryoupage #foryou hocu svoje pare bako haahahah @bakaprase @Stankella ♬ izvorni zvuk - Dekibmw

- Врати паре које си дужан или ти кола иду на лицитацију!

У коментарима испод његовог видеа, редају се коментари:

"Како ће овај дечко објаснити ово полицији", "Је л си га ти запалио?", "Брат се није шалио", коментари су испод видеа.

Бака тврди да су га рекетирали

Он је све то снимао са прозора свог стана, а уз снимак је открио и због чега му је запаљен ауто.

- Запалили Брабуса јер нисам хтио да платим рекет - написао је Бака Прасе и додао емотикон који плаче од смијеха.

У коментарима испод објаве је добио прегршт коментара подршке.

Аутомобил марке "mercedes G brabus 800 4x4²" запаљен је ноћас око 3.30 часова, потврђено је за медије.

За сада се не зна тачан разлог зашто је дошло до тога.

(курир)

