Смањите брзину: Мјестимична поледица на коловозима

Извор:

СРНА

18.02.2026

08:05

Смањите брзину: Мјестимична поледица на коловозима
Фото: Unsplash

Саобраћај се одвија успорено у вишим планинским предјелима и преко превоја због мјестимично заснијежених коловоза и поледице, а у нижим предјелима због ниске јутарње температуре из Ауто-мото савеза Републике Српске упозоравају на поледицу и клизав коловоз, нарочито преко мостова, надвожњака и на прилазима тунелима.

Из АМС скрећу пажњу на мјестимичну маглу у котлинама и дуж ријечних токова, а на дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина, на опасност од обрушавања земље или камења на коловоз.

На свим путним правцима неопходна је максимално опрезна вожња, прилагођена стању и условима на путу, уз обавезно посједовање зимске опреме.

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље - Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље - Јажићи - Јелашица - Миљевина.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска због изградње приступне саобраћајнице за петљу "Омарска", као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/ због радова.

Doktor

Наука и технологија

Откривена супербактерија, отпорна на антибиотике

У току је уређење раздјелног појаса на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста је забрањен саобраћај за возила чија је носивост већа од 30 тона.

Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар у тунелу Котва два, измијењен је режим саобраћаја.

Измијењен је режим саобраћаја и на магистралним путевима Бродар-Вишеград и Бродар-граница Република Српска - Србија /Рудо један/ због постављања расвјете у тунелима Соколача, Пасјаци и Трговишта.

У ФБиХ се због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер - Подлугови саобраћа само претицајном траком.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

