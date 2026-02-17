Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

Roditelji su na ivici da li da rade ili da se jednostavno bave samo sa djecom, kaže Dijana Seizović, roditelj i jedan od organizatora neformalne grupe 'Za produžene boravke'.

"Mi smo se početkom prošle godine okupili na Trgu Krajine sa potpisivanjem peticije, da uputimo inicijativu ministarstvu prosvjete i kulture za uviđene subvencije za privatne produžene i izmenu rada postojećih školskih boravaka tj. da se omogući rad i tokom raspusta", rekla je Dijana Seizović, roditelj i jedan od organizatora neformalne grupe 'Za produžene boravke'.

Dijana pojašnjava da je u razgovoru sa predstavnicima ministarstva pokazana dobra volja i želja za pomoći, međutim zajednički jezik za subvencije nije pronađen.

Dopis poslanicima

"Bili smo prinuđeni da pišemo svim poslanicima, išli smo da ih upoznamo sa tim stvarnim problemom, jer više nije poenta to da upišem djecu u produženi boravak u školi jer kad dođe taj raspust ja opet moram, šta ću sa djecom. Moj radni dan i radni dan 90% porodica traje 12 mjeseci sa tim godišnjim odmorom koji je 21 dan tako da nama stvarno nije rješenje ovo trenutno", kaže Dijana Seizović.

Kako kaže Dijana od institucija očekuje da će djelovati kao i da su pokazali dobru volju jer djeca ne mogu čekati da se problem sistematski riješi.

Produženi boravak luksuz

"Većina tih poslanika nije vidjela cjelinu te priče, nije znala da se mi susrećemo sa takvim problemima da taj produženi boravak koji mi plaćamo privatni, postao je luksuz. Roditelji su na ivici da li da rade ili da se jednostavno bave samo sa djecom.

Seizovićeva naglašava da podržava izgradnju novih, proširenje školskih objekata kao i da svi iz institucija treba barem jedan dan da se stave u njihovu poziciju i da nije pitanje jednog roditelja već stotine djece.