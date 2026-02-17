Logo
Large banner

Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

Izvor:

ATV

17.02.2026

23:00

Komentari:

0
Дијана Сеизовић, Битно
Foto: ATV

Roditelji su na ivici da li da rade ili da se jednostavno bave samo sa djecom, kaže Dijana Seizović, roditelj i jedan od organizatora neformalne grupe 'Za produžene boravke'.

"Mi smo se početkom prošle godine okupili na Trgu Krajine sa potpisivanjem peticije, da uputimo inicijativu ministarstvu prosvjete i kulture za uviđene subvencije za privatne produžene i izmenu rada postojećih školskih boravaka tj. da se omogući rad i tokom raspusta", rekla je Dijana Seizović, roditelj i jedan od organizatora neformalne grupe 'Za produžene boravke'.

Dijana pojašnjava da je u razgovoru sa predstavnicima ministarstva pokazana dobra volja i želja za pomoći, međutim zajednički jezik za subvencije nije pronađen.

Dopis poslanicima

"Bili smo prinuđeni da pišemo svim poslanicima, išli smo da ih upoznamo sa tim stvarnim problemom, jer više nije poenta to da upišem djecu u produženi boravak u školi jer kad dođe taj raspust ja opet moram, šta ću sa djecom. Moj radni dan i radni dan 90% porodica traje 12 mjeseci sa tim godišnjim odmorom koji je 21 dan tako da nama stvarno nije rješenje ovo trenutno", kaže Dijana Seizović.

Kako kaže Dijana od institucija očekuje da će djelovati kao i da su pokazali dobru volju jer djeca ne mogu čekati da se problem sistematski riješi.

Produženi boravak luksuz

"Većina tih poslanika nije vidjela cjelinu te priče, nije znala da se mi susrećemo sa takvim problemima da taj produženi boravak koji mi plaćamo privatni, postao je luksuz. Roditelji su na ivici da li da rade ili da se jednostavno bave samo sa djecom.

Seizovićeva naglašava da podržava izgradnju novih, proširenje školskih objekata kao i da svi iz institucija treba barem jedan dan da se stave u njihovu poziciju i da nije pitanje jednog roditelja već stotine djece.

Podijeli:

Tagovi :

produženi boravak

Djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

Porodica

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

1 d

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Bizarne scene: Djeca dolaze da se slikaju pored izgorjelog automobila Bake Praseta

1 d

0
Викторија родила тројке, а онда је убијена: Дјеца плакала по улици, комшије у шоку

Svijet

Viktorija rodila trojke, a onda je ubijena: Djeca plakala po ulici, komšije u šoku

1 d

0
Дјевојчице на пјешачком у Бањалуци

Banja Luka

Djeca prelaze pješački, auto ne staje: Zabrinjavajući snimak iz Banjaluke

5 d

0

Više iz rubrike

Loto

Društvo

Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

3 h

0
Џенан Ћишић

Društvo

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

3 h

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 14. kolu

4 h

0
Два вијека Матице српске

Društvo

Dva vijeka Matice srpske

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

23

01

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

23

00

Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

22

46

Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

22

37

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner