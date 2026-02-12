Logo
Djeca prelaze pješački, auto ne staje: Zabrinjavajući snimak iz Banjaluke

Izvor:

ATV

12.02.2026

17:49

Komentari:

0
Дјевојчице на пјешачком у Бањалуци
Foto: Screenshot

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa pješačkog prelaza u Bulevaru srpske vojske u Banjaluci, nedaleko od tržnog centra Delta Planet.

Na videu koji je snimljen danas poslijepodne vidi se kako automobil prolijeće dok dvije djevojčice prelaze ulicu, bez usporavanja.

cistoca 1

Banja Luka

Radnici banjalučke Čistoće najavili štrajk

Riječ je o istom prelazu na koji su građani već ukazivali kao na rizičan, navodeći da je signalizacija slabo vidljiva i da vozači često ne staju, prenio je "BL portal".

Građani koji svakodnevno prelaze ove četiri trake i dalje pozivaju vozače na dodatni oprez.

Tagovi :

Banjaluka

pješački prelaz

