Djeca prelaze pješački, auto ne staje: Zabrinjavajući snimak iz Banjaluke

12.02.2026
17:49
Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa pješačkog prelaza u Bulevaru srpske vojske u Banjaluci, nedaleko od tržnog centra Delta Planet.
Na videu koji je snimljen danas poslijepodne vidi se kako automobil prolijeće dok dvije djevojčice prelaze ulicu, bez usporavanja.
Riječ je o istom prelazu na koji su građani već ukazivali kao na rizičan, navodeći da je signalizacija slabo vidljiva i da vozači često ne staju, prenio je "BL portal".
Građani koji svakodnevno prelaze ove četiri trake i dalje pozivaju vozače na dodatni oprez.
