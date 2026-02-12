Logo
Roditelji prijavili nasilje u banjalučkoj školi: Ministarstvo traži dodatne informacije

ATV

12.02.2026

17:11

Родитељи пријавили насиље у бањалучкој школи: Министарство тражи додатне информације

Slučaj vršnjačkog nasilja u drugom razredu OŠ "Ivan Goran Kovačić“ u Banjaluci, koji je u javnost izašao zahvaljujući roditeljima, izazvao je mnogobrojne reakcije.

Roditelji su za medije rekli da vršnjačko nasilje traje duže vrijeme i da još nije riješeno, iako su slučaj prijavljivali i obraćali se nadležnim institucijama.

Dragiša Grmuša, direktor škole "Ivan Goran Kovačić“, za "Srpskainfo" je rekao da su učeniku, o kojem roditelji govore, bile izrečene vaspitno-disciplinske mjere.

"Na kraju prošlog polugodišta roditelji učenika su izrazili žalbu prema školskom odboru koja je odbijena. U međuvremenu je bilo još problema, a škola postupa dalje po zakonu", rekao je on i potvrdio da učenik ide na nastavu.

Na pitanje šta je krajnja mjera koju škola može da izrekne prema učeniku, rekao je da su to vaspitno-disciplinske mjere i sarađivanje sa drugim institucijama.

"Slučaj je prijavljen Centru za socijalni rad. Sad dostavljamo informacije Ministarstvu prosvjete. Slučaj ovog učenika bio je tema i multisektorskog tima u kojem su bili pripadnici Centra i MUP. U novembru je izneseno da taj problem postoji", rekao je Grmuša.

Ministarstvo prosvjete i kulture je od škole zatražilo dodatnu pisanu informaciju o svim preduzetim aktivnostima, mjerama i daljem postupanju u vezi sa prijavom roditelja učenika ove škole zbog vršnjačkog nasilja.

Kako navode, riječ je o jednom učeniku čije ponašanju, kako su naveli roditelji, kod dijela učenika izaziva osjećaj nesigurnosti.

"Svi navodi u medijima i u predstavci roditelja biće razmotreni u skladu sa propisanim procedurama i u saradnji sa nadležnim institucijama", poručuju iz Ministarstva.

Roditelji su za "Glas Srpske" rekli da su zabilježeni teži oblici ponašanja, uključujući guranje, vrijeđanje, davljenje, psovanje, otimanje užine i druge incidente koji su, kako ističu, izazvali strah kod učenika.

Prema njihovim riječima, djeca u školu odlaze sa strahom, dok neka ne žele da dolaze.

vršnjačko nasilje

Banjaluka

