Banjalučaninu šakali poklali ovce i kokoške - VIDEO

Izvor:

Agencije

12.02.2026

17:01

Komentari:

0
Na imanje Miladina Trubajića u banjalučkom naselju Srpske Toplice, u dijelu Grab, sinoć 11. februara, su upali šakali i zaklali šest ovaca i 40 kokoški.

Ovo nije prvi put da se u ovom naselju na obodu Banjaluke pojavljuju divlje zvijeri i napadaju stoku.

Na lice mjesta u četvrtak, 12. februara, izlazila je policija i nadležna inspekcija, o čemu je sačinjen zapisnik.

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Moguć ekonomski pakt Moskve i Vašingtona

Miladin je obolio od karcinoma grla i ne može da govori, ali njegovi rođaci i komšije tvrde da su i prošle godine šakali usmrtili više desetina ovaca u Han Kolima, a još više po okolnim obroncima Manjače.

Godinama zabranjen lov na šakale

On je pozvao nadležne da pomognu u rješavanju problema sa šakalima koji ih godinama terorišu i uništavaju stoku, ističući da je na ovom području već 10 godina zabranjen lov na šakale, od ušća Suturlije do Bijelog puta, a da su šakali za samo par godina na ovom području uništili stado od 150 ovaca.

mirza hatic

Hronika

Mirza Hatić pušten na slobodu: Ima zabrane i obaveze

"Moj rođak Miladin živi sam, nezaposlen je i teško bolestan, a ovce i kokoške su mu bile jedini izvor prihoda. Nadam se da će proraditi savjest onih koji mogu da pomognu u ovom slučaju", apelovao je Branislav Trubajić, prenosi "BN TV".

