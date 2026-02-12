Banjalučaninu šakali poklali ovce i kokoške - VIDEO

Na imanje Miladina Trubajića u banjalučkom naselju Srpske Toplice, u dijelu Grab, sinoć 11. februara, su upali šakali i zaklali šest ovaca i 40 kokoški.

Ovo nije prvi put da se u ovom naselju na obodu Banjaluke pojavljuju divlje zvijeri i napadaju stoku.

Na lice mjesta u četvrtak, 12. februara, izlazila je policija i nadležna inspekcija, o čemu je sačinjen zapisnik.

Miladin je obolio od karcinoma grla i ne može da govori, ali njegovi rođaci i komšije tvrde da su i prošle godine šakali usmrtili više desetina ovaca u Han Kolima, a još više po okolnim obroncima Manjače.

Godinama zabranjen lov na šakale

On je pozvao nadležne da pomognu u rješavanju problema sa šakalima koji ih godinama terorišu i uništavaju stoku, ističući da je na ovom području već 10 godina zabranjen lov na šakale, od ušća Suturlije do Bijelog puta, a da su šakali za samo par godina na ovom području uništili stado od 150 ovaca.

"Moj rođak Miladin živi sam, nezaposlen je i teško bolestan, a ovce i kokoške su mu bile jedini izvor prihoda. Nadam se da će proraditi savjest onih koji mogu da pomognu u ovom slučaju", apelovao je Branislav Trubajić, prenosi "BN TV".