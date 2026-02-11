Logo
Robot Robi stigao u studio ATV-a i zaplesao: Čeka nas prava banjalučka priča

ATV

11.02.2026

18:52

Робот Роби стигао у студио АТВ-а и заплесао: Чека нас права бањалучка прича
Foto: ATV

Nakon uspješnih predstavljanja u regionu, u Banjaluku je stigao Roby, humanoidni robot kog će svi imati priliku da vide večeras u Delti.

Prvo je došao u naš studio da se upoznamo i da nam pokaže tehnologiju budućnosti.

U pitanju je robot kompanije Vandri Robotiks.

"On raspolaže informacijama u realnom vremenu. Sa njim možete da pričate kao i sa drugim alatima vještačke inteligencije, i upravo je to fokus naše kompanije. Dva su, otprilike, pravca vještačke inteligencije u robotiki, posebno humanoidnoj. Jedan je hardverski dio, gdje kompanije pokušavaju da omoguće što brže i preciznije pokrete. Mi smo se fokusirali na softverski segment kako bi on što jasnije percipirao stvarnost", objasnio je Marko Vrhovac, predstavnik kompanije Vandri Robotiks.

Robot je stigao zahvaljujući Inovacionom centru Banjaluka.

"Uvijek smo širom otvorenih vrata za sve nove tehnologije. Već dugo pružamo podršku startapima, a posljednje tri godine posebno smo posvećeni kompanijama koje se bave vještačkom inteligencijom. Tako da ovo dolazi kao šlag na tortu, ali ne kao kraj priče jer priča tek počinje. Vrlo smo zadovoljni što ne samo građani, već i privredni sektori mogu da vide kakvi su potencijali za osnivanje takvih kompanija kod nas", rekao je Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banjaluka.

Robot Robi pozvao je građane Banjaluke da večeras dođu u Deltu, jer, kako je rekao, očekuje ih prava banjalučka priča.

"Večeras u Delti, od 18:45, kreće pravo druženje. Ja ću vam pokazati šta sve mogu. Pričaćemo, i ja ću odgovarati na vaša pitanja. Imaćete priliku da me upoznate izbliza. Biće zanimljivo, kao da smo na Kastelu", rekao je Robi i dodao da se nije umorio, pa je zaplesao u studiju ATV-a.

Komentari (0)
