Monstrum silovao Milenu (17) a onda je ostavio da je živu pojedu svinje

Milena Ševeljova (17) brutalno je ubijena u Krasnojarskom kraju u Rusiji, nakon što ju je Igor Zikov (42) pretukao i seksualno zlostavljao, a zatim bez svijesti ostavio u svinjcu, gdje su je životinje rastrgle dok je krvarila. Sud je Zikova osudio na 23 godine zatvora u kaznenoj koloniji sa strogim režimom.

Nakon zločina koji je potresao rusku javnost 2024. godine, pravda je konačno zadovoljena.

Prema navodima sa suđenja, Zikov je ranije tog dana imao žestok sukob sa Mileninim ocem, svojim poslodavcem, prema kojem je godinama gajio duboku netrpeljivost.

Kada je u večernjim satima ušao u štalu, zatekao je Milenu kako hrani svinje.

U napadu pod dejstvom alkohola, Zikov je djevojku brutalno pretukao, potom je seksualno zlostavljao i ostavio teško povrijeđenu i bez svijesti u svinjcu, sa otvorenim, krvarećim ranama.

Sud je utvrdio da je Milena preminula od masivnog gubitka krvi, nakon što joj je krmača pregrizla butnu arteriju, dok su je druge svinje takođe napadale.

Prema pisanju ruskih medija, Zikov je bio svjestan da će svinje reagovati na krv, ali je djevojku namjerno ostavio da umre.

Pokušaj prikrivanja zločina

Nakon zločina, Zikov je ukrao Milenin mobilni telefon i pobjegao kući.

Kasnije je policiji priznao da je telefon razbio sekirom i spalio ga u peći, zajedno sa drvenim štapom kojim ju je tukao, kako bi uklonio tragove.

Iako je tokom istrage negirao seksualno zlostavljanje, forenzički nalazi su, prema navodima istražnih organa, nedvosmisleno potvrdili da je devojka silovana.

Na suđenju je otkriveno i da je Zikov ranije već bio osuđivan za ubistvo - usmrtio je sopstvenog brata, prenosi Informer.

Nakon odslužene kazne, upravo mu je Milenin otac dao posao i, kako je navedeno, "drugu šansu".