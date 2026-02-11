Odnos između predsjednika Rusije i Amerike, Vladimira Putina i Donalda Trampa je odličan, ocijenio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

"Duh, u smislu atmosfere odnosa između predsjednika Putina i Trampa, je odličan. To je zaista tako. I u velikoj mjeri upravo taj duh, ta ljudska simpatija i međusobno poštovanje pomogli su da se stvori atmosfera koja je omogućila postizanje razumijevanja, a to je nešto konkretnije od samog duha. Tamo (u Enkoridžu) su postignuta vrlo konkretna razumijevanja", rekao je Lavrov tokom "vladinog časa" u Državnoj dumi.

Prema njegovim riječima, "upravo ta razumijevanja žele da naruše Evropljani i Zelenski".

"I mi se veoma nadamo, o tome smo više puta govorili, da će ta razumijevanja biti očuvana, jer su se o njima dogovorila dva lidera dvije velike sile. Učinićemo sve da tako i ostane, kroz kontakte sa američkim kolegama, kontakte koji se nastavljaju", dodao je šef ruske diplomatije.

Zapad nije spreman za ravnopravan dijalog

Zapadne zemlje nisu odbacile svoju kolonijalu prošlost niti su spremne da komuniciraju sa drugima na ravnopravnoj osnovi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Zapad još nije odbacio opsesiju svojom kolonijalnom i robovlasničkom veličinom. Rusija, u složenoj konkurentskoj borbi, brani svoja legitimna prava u novonastajućem multipolarnom svijetu", rekao je Lavrov u parlamentu.

On je naveo da Moskva to mora da čini uprkos nespremnosti manjine na Zapadu da obuzda svoje pretjerane ambicije i da se prema svima odnosi sa poštovanjem.

"Zapadnjaci nisu spremni da to čine ni sa kim ko želi da radi na platformi suverene jednakosti i drugih principa međunarodnog prava", istakao je Lavrov.

On je podsjetio da je Moskva više puta kritikovala zapadne zemlje zbog toga što ne komuniciraju na ravnopravnoj osnovi sa drugim članicama međunarodne zajednice, uključujući ignorisanje zahtjeva afričkih zemalja za nadoknadu štete koju je prouzrokovala kolonijalna vladavina Zapada.