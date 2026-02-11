Logo
"Atmosferska rijeka" dovela do novih poplava

SRNA

11.02.2026

17:15

"Атмосферска ријека" довела до нових поплава
Foto: Tanjug/AP

Jaka kiša zahvatila je nekoliko ruralnih područja na sjeveru Portugalije i izazvala poplave u oblastima koje su već bile pogođene olujom, saopštio je zvaničnik Civilne zaštite Karlos Tavares.

Nasipi su u opasnosti od pucanja oko srednjovijekovnog grada Koimbre, a iz predostrožnosti je evakuisano oko 3.000 ljudi.

Tavares je rekao je da bi situacija mogla da se dodatno pogorša do sutra u podne, jer bi kiša mogla da prouzrokuje prelivanje vode preko brane Agijeira, 35 kilometara sjeveroistočno od Koimbre.

Niz smrtonosnih oluja pogodio je uglavnom centralne i južne dijelove Portugalije od kraja januara, a poginulo je najmanje 15 ljudi, uključujući indirektne žrtve.

Oluje su popustile ove sedmice, ali je vremenski fenomen poznat kao "atmosferska rijeka" donio nove pljuskove, u većoj mjeri na sjeveru zemlje.

Portugal

Poplave

Oluja

